Saint-Paul bientôt Capitale Française de la Culture ?

LE LABEL CAPITALE FRANÇAISE DE LA CULTURE 2022 Les auditions des représentants des différentes villes se tiendront du 22 au 26 mars 2021 avant l’annonce du lauréat logiquement prévue fin mars. Ce nouveau



Cette distinction va permettre à Saint-Paul de se démarquer à plusieurs niveaux : créations, projets innovants, valorisation du patrimoine, transmission artistique et culturelle, implication et mobilisation des citoyens, des artistes et aussi des acteurs culturels du territoire. Une réelle synergie pour décliner les ambitions culturelles sur le long terme en touchant ainsi toutes les générations.



LES 9 FINALISTES 29 communes déposaient leur dossier pour tenter d’obtenir ce label. Après une analyse attentive des dossiers de candidature, réalisée par les directions régionales des affaires culturelles et les directions des affaires culturelles d’Outre-mer, le jury national sélectionne, après délibération, 9 candidatures :



La Ville de Saint-Paul de La Réunion,



La Communauté d’agglomération Grand’Angoulême,



La Ville de Brest,



La Ville de Laval,



La Ville du Mans,

La Ville de Metz,



La Ville de Sète,



La Communauté de Communes du Val Briard,



La Ville de Villeurbanne.

SAINT-PAUL AMBITIONNE DE DEVENIR CAPITALE FRANÇAISE DE LA CULTURE 2022 La candidature de Saint-Paul se distingue grâce à ses atouts uniques et à son immense patrimoine culturel.



La Commune entend se positionner durablement comme une Ville Art et d’Histoire (VAH). Un label VAH décerné en 2012 par le ministère de la Culture et que la collectivité entend renouveler en juillet 2022.



Saint-Paul veut retrouver la place qui est la sienne : celle d’une ville, phare de la Culture à La Réunion. Les détails de cette candidature avec Suzelle BOUCHER, 2ème Adjointe aux affaires culturelles.



Que représente ce label Capitale Française de la Culture pour Saint-Paul ? Suzelle BOUCHER : La création de label par le ministère de la Culture, dans le contexte d’une crise sanitaire qui a impacté le monde culturel, oblige les villes candidates à trouver des idées pertinentes. Pour redorer la culture particulièrement malmenée depuis mars 2020. Ce label a vocation à rayonner à l’international.



Saint-Paul dispose d’une richesse de par son projet culturel. Nous souhaitons valoriser la richesse de notre patrimoine existant, de nos compagnies, de nos habitants, de nos équipements culturels, de nos associations et des spécificité de notre culture Réunionnaise.



Quelles spécificités comportent ce label ? Ce label associe tourisme et culture avec la volonté de proposer des activités culturelles lors du séjour des touristes. La Covid a généré une baisse de l’accueil touristique. Ce label a vocation à développer l’attractivité du territoire et à attirer des touristes à Saint-Paul pendant une année grâce à la richesse de la programmation.



À quelle visibilité s’attendre pour Saint-Paul, seule ville d’Outre-mer présélectionnée avec 8 autres finalistes ?

Il y a des retombées et un rayonnement maximal avec ce label car il y a une forte communication autour. Les villes en compétition s’observent. On fait connaître Saint-Paul et on montre au plan national que Saint-Paul n’est pas qu’une destination de plage et ou de montagne. On peut y venir toute l’année pour sa richesse artistique et culturelle.



Cela montre que la France, c’est aussi et surtout l’Outre-mer. Nous sommes en concurrence avec des villes importantes, entre 20 000 et 200 000 habitants.



Quelles seront les retombées concrètes en cas d’obtention de ce label ? Saint-Paul aura un rayonnement à l’échelle de l’Océan Indien, à l’échelle nationale et à l’échelle de l’Europe. Ce focus sur notre ville, de par sa présélection engendre forcément une attractivité. Nous recevons déjà des demandes de certaines compagnies métropolitaines pour participer à la programmation 2022. Plusieurs compagnies locales reviennent déjà sur notre territoire. Plus de 90 associations reviennent vers nous. Nos partenaires sont très nombreux.



Comment les services de la Ville constituent le dossier final à présenter avant les auditions, du 22 au 26 mars ?

La Ville pilote des groupes de travail thématiques : lecture publique, langue créole, art visuel et vivant, sport, santé, accessibilité. En réunissant des artistes, des techniciens du monde des arts, des acteurs professionnels, des collectivités territoriales partenaires, les services de l’État et les Saint-Paulois.e.s.



Chacun donne ses idées et sa vision de Saint-Paul, Capitale Française de la Culture. Cette candidature fédère. Nous sommes actifs. Nous travaillons sur un logo Capitale Française de la Culture. Notre dossier associe des thématiques originales. Culture et Sport, Culture et Santé, Culture et Patrimoine.









