Saint-Paul band' cochons, band' scandales !

Tous les vendredis matins nous allons au marché de Saint-Paul. Tous les vendredis matins nous empruntons l'agréable promenade du bord de mer sous les arbres. Hier des pêcheurs ramenaient des filets sur le sable noir. Paysage sympa. Oui, mais tous les vendredis matins nous sommes heurtés par la vue et l'odeur d'une charogne de chien qui pourrit tranquillement sur le muret du parking. Depuis plus d'un mois ! Ce vendredi matin la charogne de chien pourrie auréolée de mouches voletantes est encore là, puant de moins en moins, se desséchant au fil des semaines. Comme tous les vendredis matins nous détournons la tête en nous demandant quand elle va enfin être enlevée. Ben non, toujours pas. C'est cher, la propreté d'une ville ! C'est cher pour un maire qui n'a jamais un sou vaillant. Le grand beau parking sous les arbres n'a pas été nettoyé depuis belle lurette. Voici des photos. Estimez-vous heureux de ne pas avoir l'odeur... L'argent n'a pas d'odeur, lui, et le maire actuel, qui a trouvé plus de 14 millions dans les caisses en arrivant, qui, au bout d'un an, fauché, a vendu la médiathèque 18 millions (pour en reconstruire dans chaque quartier ? -en fait il n'a fait qu'agrandir celle du quartier huppé pour un petit 800 000 € = bénéfice plus de 17 autres millions d'euros) n'a pas un sou pour faire enlever les charognes et les immondices qui traînent sur le grand beau parking ombragé de notre ville berceau du peuplement ?



Indigne.... Saint-Paul, ville SINIstrée...





Michèle Brunet