Saint-Paul aux couleurs du nouvel an tamoul

Le 14 avril dernier, Lespas culturel Leconte de Lisle affichait complet pour les festivités du nouvel an tamoul qui ont ravi un public issu de milieux culturels différents, et curieux de vivre ce temps fort.



Cette célébration a su mettre en valeur un patrimoine riche et fortement ancré dans notre identité et dans notre culture : du bal tamoul conté en créole, à la représentation de danses indiennes, en passant par la conférence débat sur la femme tamoule dans la société réunionnaise.



Délégué à la Culture, le 1er adjoint a rappelé qu’il y a de cela 350 ans, le 14 avril 1668, naissait à Bourbon Anne mousse, la première fille de l’île qui fut à « l’origine du métissage culturel ». Un anniversaire que Yoland Velleyen n’a pas manqué d’évoquer au cœur de cette cérémonie.



Inscrites dans le cadre du 170ème anniversaire de l’abolition de l’esclavage, ces festivités du nouvel an tamoul, riches d’échanges et de partage, montrent la volonté de la collectivité de rassembler, célébrer la diversité culturelle, rendre hommage aux ancêtres et mettre en lumière le travail de mémoire pour que sonne à l’unisson le patrimoine historique réunionnais.