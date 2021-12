Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Saint-Paul aux couleurs du Téléthon Terre solidaire et inclusive, la Ville de Saint-Paul soutien la mobilisation pour le Téléthon qui se déroule les 3 et 4 décembre. Ce vendredi 3 décembre, plusieurs actions de sensibilisation se sont déroulées sur le territoire. Parmi elles, une collecte de fonds à destination de l’AFM Téléthon sur le marché forain de Saint-Paul et une mobilisation des marmailles dans une école du littoral.

C’est une vague rouge et jaune qui a déferlé à l’école élémentaire publique Louise Siarane. Âgés entre 6 et 10 ans, les marmailles ont été sensibilisés à la cause. Organisé depuis 1987 par l’Association française contre les myopathies (AFM), le Téléthon est un événement caritatif qui permet de financer des projets de recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires. Sensibilisation, défis sportifs, collecte de fonds, les marmailles se sont dépensés pour faire avancer les recherches. Pour le côté artistique, une conseillère pédagogique départementale spécialisée en art plastique a accompagné tous les élèves de l’école pour la réalisation de portraits qui sont affichés dans l’école. Autant de portraits qu’il existe d’enfants afin de montrer que malgré nos différences, La Réunion est une terre du vivre-ensemble.



Plus tôt dans la journée, le Syndicat Réunionnais des Exploitants de Stations-Service (SRESS), l’un des organisateurs du Téléthon depuis 2019, a réalisé une collecte de fonds au marché Forain de Saint-Paul ainsi que celui de Saint-Gilles. Au travers leur animation baptisée « Lumière et énergies », 13 boites pour collecter des fonds à destination de l’AFM Téléthon ont été installées dans 13 stations-service de l’île. Cette action qui a démarré le 3 décembre 2021, s’achèvera le 15 janvier 2022.



Mobilisons-nous avec la délégation AFM-Téléthon 974 :

Pour faire un don en ligne pour le Téléthon

– Avec votre smartphone

– Flashez le code ci-dessous

– Vous êtes sur la page de collecte pour faire votre don !







