Saint-Paul aux couleurs du Nouvel An Tamoul Ce mois d'avril, la Ville de Saint-Paul fait honneur à la communauté Indienne de l'île. Du 14 au 16 avril 2022, les festivités du Nouvel An Tamoul ont rassemblé et fédéré petits et grands pour fêter ensemble la nouvelle année 5123. Encore une fois : Pouttandou Vajtoukkel !

Conférences débats, initiation au yoga, ateliers henné, drappage de saree, spectacle de musiques et de danses indiennes, activités manuelles et artistiques… Le programme était riche et varié pour célébrer ce Nouvel An Tamoul. Avec le soutien des associations du territoire, ces derniers jours ont été l’occasion d’évoquer le mélange des cultures et l’importance de célébrer les forces vives présentes à Saint-Paul.

Cette édition 2022 est un souffle de renouveau. Une nouvelle ère. En effet, depuis la crise sanitaire, nous n’avions pas célébré de Nouvel An Tamoul de cette ampleur. Ainsi, les festivités ont raisonné aux quatre coins des bassins de vie du territoire : dans les Hauts comme dans les bas, au travers les réseaux de lecture publique, dans les écoles du premier degré, mais aussi au centre-ville de Saint-Paul et de Saint-Gilles-les-Bains.

Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire, a choisi de mettre en lumière l’ancienne usine sucrière de Vue Belle à La Saline où se sont déroulés des spectacles de danses et de musiques Indiennes. Un lieu chargé d’Histoire pour les Réunionnais car il s’agit de la terre des engagés Indiens. Ils ont participé à construire le Saint-Paul d’aujourd’hui, tout comme la communauté tamoule a contribué à façonner la société Réunionnaise.

Des moments de découverte pour 44 classes du territoire. Les marmailles ont pu ainsi plonger au coeur de la culture tamoule au travers la découvert du carom ou d’instruments de musique traditionnels. Les cinq médiathèques et bibliothèques du territoire ont elles aussi vibrer au rythme du Nouvel An Tamoul en proposant par exemple, un atelier de confection de mandalas.

En tant que Ville d’Art et d’Histoire, la Commune a proposé également des conférences-débats autour de l’Histoire du temple de Saint-Paul et des cultures et des rites Indiens se dérouleront.

Célébrer ce Nouvel An Tamoul, c’est valoriser et préserver les identités plurielles. Célébrer cette fête, c’est célébrer le vivre-ensemble.

Cette célébration marque un moment rare, un temps d’échange, un espace de convivialité où nous avons, encore une fois, réaffirmé cette “réunion” des cultures. Cette capacité à bien vivre ensemble sur notre île demeure une véritable fierté.

