Saint-Paul aux couleurs du Nouvel An Chinois

Les festivités du Nouvel An Chinois ont illuminé la ville de Saint-Paul ce samedi 24 février. A l’occasion du Nouvel An Chinois 2018, plus de 3000 personnes ont pris part aux diverses animations qui étaient proposées. La traditionnelle danse des lions, un défilé et le spectacle d’exception de la troupe Shenzhen sur la place du débarcadère en ont mis plein la vue au public présent.



Les festivités du Nouvel An Chinois à Saint-Paul étaient à l’image même de l’année placée sous le signe du chien de terre qui est annoncée comme marquée par de vives émotions, la force et la puissance.



Pour que sonne à l’unisson le patrimoine historique réunionnais, la collectivité a pour volonté de rassembler et d’unifier les diverses cultures. Ces festivités du Nouvel An Chinois ont été l’occasion pour la communauté chinoise de rendre hommage aux ancêtres et de s’inscrire dans les célébrations du 170ème anniversaire de l’abolition de l’esclavage, projet d’envergure qui s’étalera tout au long de l’année.