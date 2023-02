Rubrique sponsorisée Saint-Paul alimente son plan de mobilité en faveur de ses agents

Saint-Paul, terre attractive et écologique, alimente son plan de mobilité en faveur de ses agents avec la mise à disposition de moyens de mobilité douce. Par Ville de Saint-Paul - Publié le Jeudi 23 Février 2023 à 12:29





Au cours de l’année 2022, un recensement sur les besoins d’équipement en vélos à assistance électrique (VAE) et des trottinettes ont été faites auprès des services de la collectivité.



Ce sont donc plusieurs services de la commune de la Ville de Saint-Paul qui ont souhaité avoir accès à ce moyen de mobilité afin de participer à une démarche de décarbonisation et donc de réduire progressivement sa consommation d’énergies primaires.

La mise en place de ces moyens de mobilité a pour objectifs : de mettre à disposition des agents des moyens de mobilités plus respectueux de l’environnement qui n’émettent pas de gaz d’échappement et ne consomment pas de carburant fossile;

d’inclure un mode de vie actif à l’activité professionnelle des agents communaux;

d’élargir un accès à différents moyens de transport et plus accessible à tous;

de réduire les embouteillages et la problématique de places de parkings. Dans l’ensemble, cette démarche offre de nombreux avantages économique et écologique.



