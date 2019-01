Saint-Paul aide les jeunes à financer leur permis de conduire

<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Le centre communal d’action sociale (CCAS) de Saint-Paul remet une aide financière au permis de conduire à quatre jeunes saint-paulois. Un dispositif opérationnel dans le cadre du Pacte de solidarité territoriale (PST), signé entre la ville et le conseil départemental en septembre 2018.

Chacun d’entre eux recevra 1 000 euros après la signature d’une charte d’engagement ce mardi 22 janvier 2019 à la mairie. Une fierté pour le maire, Joseph Sinimalé, également président du CCAS. Le Département finance cette enveloppe à hauteur de 75 % via le PST. Le CCAS complète le reste.

Ce projet se concrétise grâce à une collaboration de la ville avec le pôle insertion du conseil départemental et la mission intercommunale de l’Ouest. Ces partenaires assurent que Saint-Paul constitue la première commune de l’île à déployer ce dispositif destiné aux personnes âgées de 18 à 31 ans.

50 aides au permis seront attribuées chaque année. Pour en bénéficier, il faut résider dans la cité saint-pauloise, disposer d’un projet d’insertion professionnelle, ne pas dépasser certains plafonds de ressource et s’inscrire dans une auto-école saint-pauloise.

Une commission se réunit ensuite afin d’examiner les dossiers et les valider. Autre innovation : les bénéficiaires de cette aide consacrent obligatoirement 20 heures aux actions du CCAS.

Chemin vers l’insertion L’occasion pour eux de participer aux missions sociales de cette structure en donnant de leur temps aux publics les plus fragiles.

Une initiative saluée par Joseph Sinimalé, très satisfait de signer une charte d’engagement avec ces quatre jeunes. Une nécessité afin de les accompagner dans leur chemin vers l’insertion.

« Le permis de conduire est indispensable, car à Saint-Paul 65 % de la population vit dans les hauts. Et un grand pourcentage des moins de 20 ans ont décroché du système scolaire », souligne le maire de Saint-Paul. Selon lui, ces jeunes ne peuvent pas se former s’ils ne parviennent pas à se déplacer vers les entreprises et les lieux de formation.

« Nous avions décidé dans le cadre du PST que la première action serait l’attribution de la bourse au permis de conduire, lancée fin novembre 2018. Ce dispositif va prendre sa vitesse de croisière en 2019 avec 50 aides attribuées », ajoute Joseph Sinimalé.

L’unes des priorités de la collectivité reste la jeunesse réaffirme l’élu. Vous pourrez retrouver des informations liées à ce dispositif d’aide dans les mairies annexes de la ville. Si vous souhaitez plus de détails, vous pouvez aussi contacter le CCAS de la ville au 02 62 45 76 45.

