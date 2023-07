Saint-Paul accueille un colloque sur l’engagisme

Retrouvez ci-dessous le programme complet de cet événement organisé par l’Organisation pour les initiatives de la diaspora à l’île de La Réunion (ODI Réunion), en partenariat avec Saint-Paul, Ville d’art et d’histoire, le Conseil régional, l’Université de La Réunion, le Consulat de l’Inde et l’Aapravasi Ghat Trust Fundation.Plusieurs conférenciers, spécialistes dans leur domaine, effectueront des interventions dans l’auditorium de CIMENDEF. Ces personnalités reconnues travaillent dans les Universités de La Réunion, de Bénarès, en Inde, du Kwazulu Natal, en Afrique du Sud, ou encore de Maurice.Ce rendez-vous se tient également dans le cadre de la célébration du 360e anniversaire du peuplement de La Réunion. C’est donc en toute logique que Saint-Paul, Ville première, reçoit sur ses terres ce colloque qui célébrera aussi l’Histoire et la culture communes de notre île qui ont commencé à s’écrire en novembre 1663.