Saint-Paul accueille un Forum de l'Emploi à CIMENDEF Saint-Paul accueille sur son territoire un Forum dédié aux métiers qui recrutent dans les secteurs de l'hôtellerie-café-restauration le mercredi 8 mars 2023, de 8h30 à 12 heures, au Centre d'Art et de Culture, CIMENDEF.



Lors de cette journée proposée dans ce bâtiment géré par le Conseil Régional, de nombreux événements se tiendront : job dating, découverte des métiers et formations, course des filles et des garçons de café, table ronde et témoignages sur le thème suivant “Changer les regards sur les métiers de l’Hôtellerie-Restauration” où des employeurs, d’anciens demandeurs d’emploi, des chef·fes partageront leur expérience et échangeront autour de leurs métiers, des conditions de travail, des perspectives d’évolution…

Plus d’une vingtaine d’employeurs proposera 70 postes environ dans le cadre du job dating. Venez donc rencontrer les professionnels de ces trois secteurs en tension ! L’occasion unique d’échanger avec les employeurs sur les opportunités d’emploi ou de vous renseigner auprès des centres de formation.



Saint-Paul propose sur son territoire un Forum dédié aux métiers qui recrutent dans les secteurs de l’hôtellerie-café-restauration le mercredi 8 mars 2023, de 8h30 à 12 heures, au Centre d’Art et de Culture, CIMENDEF.



Que vous soyez formés ou non aux métiers de l’hôtellerie-café-restauration, que vous ayez ou non de l’expérience : de nombreuses opportunités s’offrent à vous. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant à ce Forum de l’emploi. Plus de renseignement en cliquant

Pôle Emploi vous présentera le calendrier des actions dans l’hôtellerie-café-restauration et les modalités vous permettant de vous positionner sur les différentes manifestations (job dating, immersion, découverte métier, visite entreprise…).

Plusieurs espaces seront également aménagés à ce Forum : l’espace entreprises

l’espace découverte de métiers

l’espace formation

l’espace conférence et témoignages

