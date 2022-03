Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Saint-Paul accueille les Francofolies de La Réunion Saint-Paul accueille avec une immense fierté les Francofolies de La Réunion sur son territoire, du jeudi 29 septembre au dimanche 2 octobre 2022.

Grâce aux efforts communs engagés par la Municipalité et les organisateurs, ce festival d’envergure se déroulera au village de la Saline-les-Bains.

Accueillir ces Francofolies démontre l’ambition forte de Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire, en matière culturelle. La volonté est que les Francos figurent pour longtemps à l’agenda de la commune.

Francofolies : Mickaël POUVIN et Pascal MANGLOO offrent une show case unique en guise d’avant-goût Cette nouvelle étape s’inscrit pleinement dans le programme de mandature. L’enjeu central est de faire de Saint-Paul une terre de festivals pour rendre le territoire attractif à tout point de vue.

Saint-Paul : un rayonnement culturel international

Durant quatre jours de concerts, Saint-Paul deviendra l’épicentre de la culture, au plan national. Ce festival à la renommée internationale s’installe désormais dans notre commune.

Grâce aux Francos, la cité Saint-Pauloise retrouvera son statut de ville rayonnante de La Réunion.

C’est donc en toute logique que la Municipalité apporte une aide financière, logistique et humaine à ce rendez-vous incontournable.

« Ce partenariat inédit doit s’inscrire sur du long terme », comme l’affirme le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN. Le premier magistrat détaille cet événement lors d’un point presse organisé à la Saline-les-Bains ce jeudi 10 mars 2022.

Suzelle BOUCHER, Adjointe chargée des Affaires culturelles, et Virginie SALLÉ, Adjointe du Bassin de vie de Saint-Gilles-les-Bains, également présidente de TAMARUN, se trouvent à ses côtés.

Le Maire, Emmanuel SÉRAPHIN, affiche son bonheur lié « à la volonté des organisateurs de s’installer durablement à Saint-Paul ». L’élu salue d’ailleurs l’engagement des partenaires privés afin que la culture puisse se développer afin d’être accessible à tous.

Désormais, pour les Francofolies de La Réunion, c’est direction Saint-Paul Il salue le professionnalisme et l’expertise du directeur des Francos, Jérôme GALABERT, et de ses équipes.

« Saint-Paul est le meilleur choix. Les Francos embrassent les immenses ambitions culturelles de Saint-Paul. La Ville n’a pas attendu ce festival pour avoir de l’ambition. Nous venons nous fondre dans la dynamique culturelle de la commune qui va au-delà des Francos. La volonté de la Ville d’accueillir les Francofolies l’a emportée », explique Jérôme GALABERT.

La programmation musicale des Francos générera de l’attractivité. Les artistes à l’affiche permettent de proposer une manifestation ambitieuse, riche et diversifiée à Saint-Paul. Le nom de huit premiers artistes ont été dévoilés.

Avant-première musicale

Des têtes d’affiche locales comme Grèn Semé, Davy SICARD, Mickaël POUVIN, AURUS, et nationales comme Laura CAHEN, POMME, Christophe MAÉ et GEORGIO. Une programmation résolument orientée vers la jeunesse.

Le reste de la programmation sera prochainement révélée. En attendant, Mickaël POUVIN, accompagné par Pascal MANGLOO, nous offrent une belle avant-première musicale à l’issue du point presse.

Le partenariat public-privé permettra aux artistes de s’exprimer durant quatre jours de concert Par ailleurs, ces Francofolies engendreront des retombées multiples. Tant au niveau culturel, médiatique qu’économique. Ce Festival contribuera au développement de Saint-Gilles-les-Bains.

L’objectif est de redynamiser ce Bassin de vie. Cette zone concentre des atouts incroyables. La volonté affichée est de faire des Francofolies un événement incontournable dans la station balnéaire.

Volontarisme culturel

Ce festival va également rayonner sur le reste du territoire, y compris dans les écoles. L’objectif est d’associer l’ensemble des autres acteurs. Durant quatre jours, les acteurs associatifs et les artistes proposeront de moment de partage avec la population.

La Municipalité associera aussi les acteurs économiques du territoire, les rondavelles, les caravelles ou encore les établissements hôteliers.

C’est le sens de l’implication de l’Office intercommunal du tourisme et de TAMARUN. Cette logique de proximité vise à insulter un véritable esprit de festival.

Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, et l’Adjointe aux Affaires culturelles, Suzelle BOUCHER, réaffirment l’ambition culturelle de la Ville À Saint-Paul, la Municipalité applique une stratégie globale pour amener la culture au contact direct de sa population. Les Francofolies en sont l’illustration concrète.

Ce volontarisme culturel revendiqué : la Municipalité l’assume totalement. Grâce aux Francofolies organisées sur le territoire, Saint-Paul retrouvera sa place de phare de la Culture à La Réunion.







