Saint-Paul accueille le Championnat de France Raid multi-activités de l’Union Nationale des Sports Scolaires

À l’occasion du Championnat de France de Raid multi-activités 2022 qui se déroule à La Réunion du 4 au 6 mai 2022, le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN et l’élu Délégué au sport et aux équipements sportifs, Patrick LEGROS, accueillent ce mardi 3 mai 2022 les représentants de l’Union Nationale des Sports Scolaires (UNSS), dont le Directeur Adjoint UNSS France, Frédéric BOST, le Directeur UNSS Réunion, François METZ, la Directrice adjointe UNSS Réunion, Fanny MASSIDA et un Professeur d’EPS, Patrick POTHIN, à l’hôtel de Ville.