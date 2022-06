Rubrique sponsorisée Saint-Paul accueille la Journée mondiale des donneurs de sang

Saint-Paul, labellisée Ville Santé par l’OMS, accueille sur son territoire la Journée mondiale des donneurs de sang le mardi 14 juin 2022. Ce rendez-vous, organisé en partenariat avec l’Établissement Français du Sang (EFS), se tiendra de 9 heures à 16 heures à CIMENDEF. Par Ville de Saint-Paul - Publié le Mercredi 8 Juin 2022 à 18:11

Ce bâtiment se situe à l’angle des rues Mangalon et de la Chaussée royale. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne en cliquant ici ou par téléphone (0262 90 53 92 ou au 0262 90 53 07). Pensez à vous munir d’une pièce d’identité.

Saint-Paul, terre solidaire et inclusive, s’associe à cette mobilisation collective. Ainsi, une trentaine d’agents communaux de proximité ont été formés par l’EFS afin d’accueillir les donneurs le 14 juin.

Dans le cadre de cette Journée mondiale, l’EFS propose plusieurs collectes exceptionnelles. L’enjeu est de permettre au plus grand nombre de se mobiliser. Un rendez-vous se tiendra le 11 et le 12 juin à Sainte-Clotilde à la NORDEV, de 9 heures à 16 heures.

La forte mobilisation attendue vise à reconstituer le stock de produits sanguins avant la période qualifiée de “délicate” en raison de la période de vacances du mois de juillet/août.

Pour y participer, il faut donc prendre rendez-vous dès maintenant. Si vous souhaitez savoir si vous êtes éligible au don de sang, vous pouvez tester votre éligibilité en cliquant ici.

Découvrez ci-dessous les quatre étapes pour donner son sang. Retrouvez aussi toutes les conditions à connaître pour pouvoir effectuer un don.



