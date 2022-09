Saint-Paul accueille la Journée mondiale de lutte contre Alzheimer

Un événement porté par l’antenne locale de l’association France Alzheimer à La Réunion, l’association Maintien ADOM (Maintien à domicile) en partenariat avec le Conseil régional et la commune, labellisée Ville santé par l’OMS.Un grand bal des séniors se déroule aussi à la Grotte. La Municipalité accorde une priorité à sa politique menée en faveur des 18 000 personnes âgées de plus de 60 ans sur son territoire. Une stratégie dédiée se décline dans les Bassins de vie pour prendre soin de ce public particulier.Par ailleurs, ce rendez-vous permet de sensibiliser le grand public sur cette maladie dégénérative. Celle-ci concerne environ 10 000 personnes à La Réunion. L’occasion également de communiquer pour proposer une information adaptée, pratique et facile d’accès à propos de ce sujet de société.L’enjeu est aussi d’organiser une manifestation fédératrice afin de lutter contre les préjugés. Cela permet de porter un autre regard sur ces personnes touchées par Alzheimer.Aussi, un court métrage « Le bal de la vie » sera aussi projeté à l’auditorium de CIMENDEF ce 21 septembre, de 16 à 17 heures. Dans la foulée, une table ronde se tiendra sur les effets bénéfiques de l’art sur les personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Des débats animés par la professeure, Anne-Marie ERGIS, neuropsychologue du vieillissement à Paris.