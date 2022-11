Saint-Paul accueille la Flamme du Soldat Inconnu

Depuis 1923, la Flamme du Soldat Inconnu est ravivée chaque jour à 18h30 sous l'Arc de Triomphe. Une cérémonie immuable depuis presqu'un siècle, pour éviter que ne sombre dans l'oubli les milliers de soldats français tombés pour défendre leur patrie.



Afin de partager avec vous ce moment unique et solennel, la Ville de Saint-Paul invite les Réunionnaises et les Réunionnais à cette commémoration.



Labellisée Ville d'Art et d'Histoire, Saint-Paul sera la seule commune de La Réunion à abriter la Flamme du Soldat Inconnu durant la nuit du 7 au 8 novembre au coeur du Jardin de la Liberté. Pour veiller sur elle, les réprésentants des quatre armées : Armée de terre, Marine nationale, Armée de l'air et la Gendarmerie nationale ainsi que tous les anciens combattants. Jusqu'à 7h15, le 8 novembre, vous êtes invités à venir découvrir cette Flamme ô combien symbolique avant son départ pour une autre ville. Les membres de l'association des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de Saint-Paul assureront une présence permanente pour cette veillée historique et répondront à toutes vos questions.