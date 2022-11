Saint-Paul accueille des champions internationaux au Swimrun

Saint-Paul, Ville active et sportive, accueille le Swirun. Un événement sportif organisé ce week-end du 19 et 20 Novembre 2022. Des athlètes internationaux participent à ce triathlon.



Cette cinquième édition progresse tous les ans un peu plus dans son offre, en termes de format de course mais également en nombre et niveau des concurrents.



L’objectif de cette manifestation est bien sûr de développer une des disciplines de la fédération française de triathlon mais également de mettre en valeur le territoire traversé.



Le format marathon proposé cette année sera composé d’un enchaînement de 12 sections de trail et 11 de natation entre Saint-Paul et Saint-Leu pour un total de 42 km (35km de trail et 7km de natation).



Les participants traverseront des espaces naturels remarquables (savane du Cap La Houssaye, de Trois-Bassins et de la Pointe au sel, lagon, ravine Tabac, Grande ravine…) et des lieux remarquables de notre patrimoine (départ au Débarcadère de Saint Paul, sentier pavé qui monte dans la savane, ancien pont de la Grande ravine, viaduc de Saint-Leu, Four à chaux de Saint-Leu et musée du Sel.



Deux autres formats de course sont également proposés le dimanche : “la longue” avec 11 sections trail et 10 de natation (25 km de trail et 5km de natation) et “la courte” avec 6 sections de trail et 5 de natation (12,5 km de trail et 2,5 km de natation).



Le samedi après midi est réservé aux courses enfants sur le site d’arrivée à Saint-Leu (Four à chaux). La course marathon organisée cette année est une vitrine à l’international et sera composée de 25 binômes sélectionnés sur CV sportif. Deux duos de champions du monde et un vice-champion du monde seront présents tout comme deux binômes féminins de classe mondiale et des équipes régionales de très bon niveau.



Cela promet un beau spectacle. Sur la course longue, 70 binômes seront au départ et sur la course courte, 125 binômes. Soit un total de 440 concurrents sur la matinée et environ 150 enfants le samedi après midi.



STARS LIST 2022 :