Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Saint-Paul accompagne tous les clubs de séniors !

La Conseillère Municipale à la politique Sénior et au développement des actions intergénérationnelles, Roxanne PAUSÉ-DAMOUR, accueille ce jeudi 23 mars 2023 les présidentes et les présidents des 25 clubs du troisième âge du territoire.

Ce moment d’échange permet de faire le point sur leurs différentes actions. Cette séance de travail se clôture par la remise de matériel destiné à diversifier les activités des membres des clubs séniors.

Boules de pétanque en plastique, dominos, scrabble, cartes, mémos sur la mer, coffret de 100 jeux classiques… Ils vont pouvoir utiliser ces différents jeux dans le cadre de l’opération : “Café-mémoire”.

Il s’agit de rencontres entre adhérents de chaque club organisées dans les équipements de proximité de la commune. Ainsi, ces créneaux favorisent la création de nouvelles activités.

Les clubs ont ainsi acquis des machines à coudre pour créer des coussins ou s’initier au tricot et à la broderie dans les Bassins de vie.

Diversifier les activités pour les séniors

L’élue tient à souligner l’importance de ces structures pour lutter contre l’isolement de nos gramouns. Ce sont des forces vives que Saint-Paul, Ville Amie des Aînés, accompagne au plus près afin de soutenir leurs actions.

Cet soutien constant traduit la volonté de prendre soin des plus de 18 000 séniors qui habitent dans les différents Bassins de vie. L’enjeu est aussi de leur rendre tout ce qu’ils nous ont apporté. C’est un devoir de leur accorder une place centrale au sein de notre société.

La commune veut ainsi mieux les intégrer, lutter contre leur isolement, préserver le lien social et favoriser leur vieillissement actif. L’objectif est de les rendre acteurs de leur quotidien et de leur santé.

Saint-Paul est fière de ses zarboutan et veut prendre soin de leur bien-être ! La Ville démontre son engagement envers les séniors saint-paulois avec cette rencontre marquée par le partage.









Dans la même rubrique : < > Vien bat’ karé au concert de Jim FORTUNÉ ! La Ville de Saint-Paul célèbre les forêts !