Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Saint-Paul accélère vers la mobilité douce

Saint-Paul, Ville labellisée Territoire Vélo, s’engage dans la 22ème édition de la Semaine Européenne de la mobilité douce. Comme l’illustrent les activités gratuites proposées au Camping de l’Hermitage-les-Bains ce samedi 17 septembre 2022.

La Municipalité, accompagnée de ses partenaires, encourage le développement des mobilités douces. L’enjeu est de faire de Saint-Paul une terre attractive et écologique. Cette orientation volontariste se traduit par l’organisation de la Semaine de la mobilité.

Le grand public vient pratiquer des modes de déplacement doux et alternatifs : quad-bike, vélo à assistance électrique, vélo couché, Rosalie Run’, grimpe aux arbres, trottinette électrique… Ces activités permettent d’inciter les Réunionnais à privilégier un mode de déplacement plus écologique.

La Conseillère Municipale déléguée à la mobilité douce, Mélissa COUSIN, l’Adjointe au Bassin de vie de Saint-Gilles-les-Bains, Virginie SALLÉ, et le Douzième Adjoint, délégué à la transition écologique, Michel CLÉMENTE, montrent l’exemple pour favoriser les modes de déplacements doux.





Pour rappel , la Ville a été la première commune d’Outre mer labellisée Territoire Vélo. Cette labellisation récompense la stratégie menée par la Municipalité en faveur du développement des mobilités douces. Saint-Paul, bouge, évolue et devient de plus en plus cyclable.

Cette distinction valide également le programme d’actions menés dans les Bassins de vie. Comme la livraison de stations de gonflage pour vélo en libre-service sur le front de mer de Saint-Paul par exemple. L’appel à projets lancé le 1er mars dernier favorisera la mobilité douce.

Ainsi, des vélos, des trottinettes et des scooters électriques en libre-service seront proposés à Saint-Paul et à Saint-Gilles-les-Bains. Saint-Paul est également la première commune de l’île à proposer à sa population une aide à l’achat pour l’acquisition d’un vélo à assistance électrique.

Saint-Paul, Territoire Vélo

La collectivité intervient à hauteur de 200 euros sous conditions d’éligibilité. La commune est aussi la seule Ville de La Réunion à proposer des pistes cyclables équipées de Gouzous à vélo. Par ailleurs, les rues de la Baie et Saint-Louis disposent d’une voie partagée.

La vitesse est abaissée à 30 km/h pour assurer la sécurité des pratiquants de vélos, de trottinettes et des piétons. La vitesse a été réduite entre l’Étang et le Cimetière marin à 30 km/h.

L’hypercentre est une zone déjà placée en zone 30. C’est aussi le cas de plusieurs voies perpendiculaires à la rue Saint-Louis. Un autre enjeu central est d’améliorer les pistes cyclables et d’en créer de nouvelles. Des axes partagés ont été développés pour assurer la sécurité des pratiquants.

Des pistes cyclables pour assurer la sécurité

Une voie verte vélo sera livrée le long de la Chaussée royale, sur sa partie nord. Une autre piste vélo sera livrée à Cambaie. Un tronçon de 300 mètres cyclables sera aménagé entre le Centre hospitalier Ouest Réunion et le lit de la ravine La Plaine.

Saint-Paul s’engage également en interne. Dans le cadre du plan de mobilité durable, les services communaux seront dotés de 16 vélos à assistance électrique et de 20 trottinettes.

La Ville est donc une terre résolument engagée dans le développement durable. L’enjeu est de moderniser le territoire pour l’inscrire dans la dynamique des Villes nouvelles, modernes et écologiques.







Dans la même rubrique : < > Les Journées du Patrimoine rayonnent à Saint-Paul Les scolaires en route pour les Journées Européennes du Patrimoine