Saint-Paul, Ville Amie des Enfants, mise sur la réussite éducative

L’Adjoint délégué au Plan Éducatif Global, Salim NANA-IBRAHIM, l’Adjointe aux Affaires scolaires, Nila RADAKICHENIN, et l’Adjoint au Bassin de vie de la Saline et à la vie associative, Dominique VIRAMA-COUTAYE, assistent à cette séance de travail. Tout comme la Conseillère auprès de l’IA Dasen, Isabelle ROUDON, les inspecteurs ou les représentants des trois circonscriptions de Saint-Paul, les représentants de la Délégation régionale académique à la jeunesse, les associations périscolaires et les services municipaux.



Plusieurs points figurent à l’ordre du jour de ce COPIL. Ce rendez-vous permet aux partenaires de dresser un état des lieux des activités périscolaires et de dégager des pistes de réflexion pour améliorer le fonctionnement de la pause méridienne. Toutes et tous échangent aussi sur la formation des intervenants, le développement du soutien scolaire et l’aide à la parentalité dans les écoles.

Pour rappel, le Conseil Municipal du 3 mars a validé le PEDT. Ce dispositif représente un engagement de mandature. Celui-ci constitue un levier de mise en œuvre du Plan éducatif global déployé dans les Bassins de vie.



Ce plan constitue une priorité pour les près de 13 000 élèves des 66 écoles du territoire. La Municipalité vise l’excellence éducative. La Ville accorde également une importance particulière au tissu associatif. Un réseau de 21 associations partenaires propose dans les établissements scolaires des activités diversifiées. Notamment dans le domaine culturel et sportif.



Le PEDT de Saint-Paul, titrée Ville amie des enfants par l’UNICEF, colle au plus près aux besoins des marmay.