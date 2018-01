Saint-Paul "Ville Active et Sportive"

Saint-Paul est désormais labellisée "Ville Active et Sportive".



Délivré par le conseil national des villes actives et sportives, ce label a pour objet de valoriser les communes qui développent des politiques volontaristes pour promouvoir l’activité physique et sportive, sous toutes ses formes, et accessible au plus grand nombre.



La population saint-pauloise, très sportive, sait pouvoir s’appuyer sur un tissu associatif très actif. Ce label c’est aussi la reconnaissance des nombreux équipements sportifs gérés par la ville (249). Environ 1 700 000 passages sur les différents sites sont comptabilisés par an, et plus de 280 manifestations événementielles annuelles sont programmées.



Cette année, le comité de Labellisation a évalué 151 dossiers de candidature de France Métropolitaine, de Corse et d’Outre-mer.