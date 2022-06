La grande Une Saint-Paul : Une marche blanche en mémoire de Marie-Reine, tuée par son mari

Ce samedi 4 juin, une marche blanche est organisée dans l'ouest du département en hommage à Marie-Reine, une Réunionnaise décédée sous les coups de son mari en avril dernier, en métropole. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 4 Juin 2022 à 07:40





Le dimanche 29 mai dernier, Le rendez-vous est donné aux participants à 13 heures, fond jardin, à côté du Bassin Vital. Le départ aura lieu au 66 Chemin des Raphias à Saint-Paul. Le cortège évoluera jusqu'au site de La Salette à Savannah où un lâcher de ballons et une prise de parole sont prévus.Le dimanche 29 mai dernier, une marche blanche s'était déroulée en métropole, à Vaulx-en-Velin (69) , afin de rendre hommage à la Réunionnaise tuée par son mari alors que le couple était en pleine séparation.

Déjà connu pour des violences conjugales



On se souvient que dans la nuit du samedi 30 avril au dimanche 1er mai, une femme mourait sous les coups de couteau de son conjoint au domicile du couple dans la banlieue de Lyon.



L’auteur présumé des coups mortels a depuis été écroué à la prison de Corbas dans l’attente de son procès pour homicide volontaire par conjoint.



Le couple avait entamé une procédure de divorce après plus de 20 ans de vie commune et cinq enfants de 4, 10, 12, 18 et 21 ans. L’époux de Marie-Reine était connu des autorités pour des violences mais sur une précédente compagne.





Près d’un mois après cet énième féminicide en France, la ville de Vaulx-en-Velin rendait hommage à Marie-Reine à l’initiative de l’association "Les mamas qui déchirent". C'est au tour de la ville saint-pauloise de lui rendre un dernier hommage.