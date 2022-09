A la Une . Saint-Paul : Un pilote interpellé en récidive sans permis, sans assurance et sous l'emprise de stupéfiants

Les gendarmes à Saint-Paul ont, ce jeudi matin, réalisé un contrôle ciblé sur les deux-roues à Saint-Paul. 44 infractions ont été relevées en 2H. Par NP - Publié le Jeudi 8 Septembre 2022 à 15:32

Ce jeudi 8 septembre 2022 de 7H à 9H, les motocyclistes de l’E.D.S.R ont réalisé un contrôle des deux-roues motorisés sur le secteur St-Gilles-les-Bains, Boucan-Canot et le Cap la Houssaye.



44 infractions ont été constatées dont 23 relevées à l’encontre de pilotes de deux-roues motorisés. Parmi celles-ci : 5 conduites sous l’emprise de stupéfiants dont 4 motards, 2 défauts de permis de conduire, 2 défauts d’assurance, 13 conduites avec téléphone, 7 nuisances sonores, 2 non-port de la ceinture, 8 infractions concernant les équipements des pilotes et des deux-roues, 2 circulations sur bande cyclable.



5 véhicules ont été placés en fourrière et 4 permis de conduire ont été retirés immédiatement.



Les gendarmes attribuent un carton rouge à deux pilotes de deux-roues. Le premier circulait sur la bande cyclable du Cap la Houssaye en direction de St-Paul, en étant sous l’emprise de stupéfiants et sans avoir souscrit d'assurance pour son engin.



Le second, pilotait son engin sans être titulaire du permis de conduire, sans assurance et sous l’emprise de stupéfiants, en récidive pour ces faits.