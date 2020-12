Société Saint-Paul: Un grand nettoyage du centre-ville opéré ce samedi par Extinction Rebellion

Les militants d'Extinction Rebellion organisent avec l'aide d'autres associations "et de toutes les bonnes volontés disponibles", un nettoyage de tout le centre-ville de Saint Paul ce samedi 19 décembre. Rendez-vous est pris à 9h sur le parking de l'ancienne médiathèque Cimendef. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 18 Décembre 2020 à 17:58 | Lu 118 fois

Nous pensons que la préservation de notre nature ne passera que par l'action collective du plus grand nombre et on invite donc toutes les personnes souhaitant participer à la construction d'une société plus durable à se joindre à nous pour une belle action citoyenne de reprise en main de notre environnement direct.



Nous réaffirmerons haut et fort par la même occasion notre refus de l'usine à déchet que les élus nous préparent avec le projet RUNEVA.



Nous voulons une vraie politique ambitieuse de gestion des déchets sur l'île, pas un incinérateur qui nous enferme dans un consumérisme infernal pour les 30 prochaines années.



Le meilleur déchet étant celui qu'on ne produit pas, c'est à la source qu'il faut agir et légiférer.



On ne peut pas se contenter d'importer des produits suremballés et à l'obsolescence programmée et se résoudre in fine à devoir les traiter aux frais du contribuable.





