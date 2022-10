A la Une . Saint-Paul : Sans point sur son permis, il se fait flasher à 240 km/h

Durant ce week-end d’Halloween, les gendarmes ont multiplié les contrôles sur les routes de l’île. Au total, 362 infractions ont été relevées et 29 véhicules ont terminé la soirée à la fourrière. Parmi les faits marquants, un automobiliste qui ne possédait plus de point sur son permis a été flash à 240 km/h. Par GD - Publié le Lundi 31 Octobre 2022 à 05:11

Le bilan des gendarmes :



Au cours du week-end, les motocyclistes de l’E.D.S.R en appui des militaires des compagnies et des réservistes de la gendarmerie ont mené de nombreuses actions de lutte contre l'insécurité routière, en ciblant les infractions graves génératrices d'accidents. À cet effet, en vue de lutter plus efficacement contre les comportements dangereux, de certains chauffards, mettant en danger les autres usagers, de nouveaux services de contrôle et d’interception sont désormais programmés, notamment de nuit, par les militaires de l’EDSR.



BILAN SÉCURITÉ ROUTIÈRE :



NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 23

NOMBRE D’INFRACTIONS : 362

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 24

NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 18

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 9

NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE : 39 dont 29 Fourrières

NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 9

NOMBRE DÉFAUT PERMIS, CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 13

NOMBRE DE VITESSES : 179 dont 11 avec interception.

NOMBRE DE NON-PORT CEINTURE : 6

NOMBRE DE DÉFAUT DE CONTRÔLE TECHNIQUE : 19

NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 10

NOMBRE DE NON-RESPECT DE PRIORITÉ : 27

NOMBRE NON PORT CASQUE ET ÉQUIPEMENT : 8

NOMBRE DE NUISANCES, POLLUTION, INCIVILITÉ ET DÉFAUT D’HOMOLOGATION: 25

NOMBRE DE REFUS D’OBTEMPÉRER: 1

NOMBRE DE MISE EN DANGER DE LA VIE D’AUTRUI PAR CONDUCTEUR D’UN VL À MOTEUR : 1

...

Fait particulier :



Dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 octobre 2022, de 22h à 2h, les effectifs de la Brigade motorisée de Saint-Paul renforcés des réservistes de la Gendarmerie ont réalisé une opération de contrôle des vitesses, dans le cadre de la lutte contre les rodéos sauvages, avec l'appui d'un véhicule rapide d’intervention (VRI), sur la 2x2 voies de la RN1 limitée à 110 km/h.

À cet effet, 5 usagers de la route ont été contrôlés pour des vitesses excessives. En complément de celles-ci, à 00h30, c’est une vitesse de plus de 240 km/h qui a été enregistrée, dans le sens Sud/Nord – Saint-Paul / La Possession. Malgré la circulation, le pilote du VRI est parvenu à remonter rapidement le flux de circulation et intercepter, en sécurité, le conducteur d’une golf 7 GTI, très étonné de s’être fait rattraper...

Le permis de conduire de ce chauffard présentant un solde de points nul, mais n'ayant pas encore été notifié, celui-ci lui a été immédiatement retiré ainsi que son véhicule placé en fourrière.