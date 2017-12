Saint-Paul: Poignardé à mort par son fils

Ulrich Jean-Baptiste a été poignardé à mort par son fils de 20 ans révèle le Quotidien. Hospitalisé après avoir reçu plusieurs coups de couteau à l’abdomen, la victime n’a pas survécu.



Les faits se se sont déroulés hier matin à Bellemène Canot au domicile du père. Alors que la veille, le fils fêtait son anniversaire, il se serait fortement alcoolisé. Le jeune homme se lance dans la confection d’un carry hier matin, toujours sous l’emprise de l’alcool.



Dans la maison, la famille est présente et notamment des enfants. C’est alors que tout dérape. Le père de 57 ans demande à son fils de cuisiner dehors. Léo, le fils se met en colère et saisit le couteau de cuisine, portant plusieurs coups au ventre de son père.



La victime, gravement blessée a été prise en charge, après avoir marché pour se rendre à une route carrossable par les véhicules de secours. Transféré à Bellepierre, il sera opéré mais ne survivra pas à ses blessures. Il est donc décédé quelques heures après les coups, hier après-midi.



Après avoir tenté de s’enfuir, le fils est finalement revenu sur les lieux et a été interpellé. Il a directement été placé en garde à vue.