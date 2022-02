Rubrique sponsorisée Saint-Paul : Les équipes communales mobilisées sur le terrain

À l’approche du phénomène cyclonique dangereux Batsiraï, la Municipalité de Saint-Paul et les équipes communales se mobilisent dans les différents Bassins de vie. Le Maire, Emmanuel Séraphin, se trouve sur le terrain depuis ce mercredi matin 2 février 2022. Par Ville de Saint-Paul - Publié le Mercredi 2 Février 2022 à 17:37

Le Maire s’est rendu dans les centres d’hébergement qui ont été préfigurés. Il continue avec les services municipaux de faire le tour du territoire saint-paulois pour venir en aide à la population.



Le premier magistrat évalue également le fonctionnement du Plan communal de sauvegarde pour s’assurer que tout est prêt. La préoccupation principale de la Municipalité est de pouvoir mettre à l!abri la population en cas de danger.



La commune compte 10 centres répartis sur le territoire. Dans un premier temps, deux centres ont ouvert à 16 heures (l’école Eugène-DAYOT et le centre de vie Adèle-FERRAND).



Les 8 autres centres, qui sont déjà équipés et prêts à recevoir la population, ouvriront selon les besoins. Les Saint-Pauloises et les Saint-Paulois peuvent découvrir la liste du centre le plus proche de chez eux sur le site internet de la Ville. Vous y trouverez les adresses et les numéros de téléphones utiles.



En cas d’urgence, vous pouvez joindre le poste de commandement au 0262 45 43 45 où l!on pourra aussi vous orienter vers le bon interlocuteur.



Par ailleurs, la Municipalité a pris différentes mesures afin d’assurer la sécurité des administrés. Outre ces 10 centres d’hébergement, la baignade, les activités nautiques, la circulation piétonne et l’accès au Débarcadère sont désormais interdits sur l’ensemble du littoral communal depuis ce 2 février, et ce jusqu’à la fin de la menace cyclonique et la levée de la phase de sauvegarde.



Le bâtardeau sera opérationnel dès 18 heures. Aussi, les accès aux aires de jeux, aux parcs et aux jardins publics communaux sont fermés tout comme les équipements culturels, sportifs et de proximité.



Parallèlement à toutes ces mesures, les équipes d’agents communaux de l’environnement quadrillent les quartiers de la Ville. Ils interviennent dans les Bassins de vie afin de nettoyer et d’élaguer pour éviter tout danger.



La Municipalité appelle la population à la plus grande prudence à l’approche de Batsiraï et à se tenir informée. Pour rappel, la Réunion sera placée en alerte rouge à partir de 19 heures ce mercredi 2 février par le Préfet de La Réunion.