Communiqué Saint-Paul: La mairie fait le point sur l'ouverture de ses services lundi 11 mai Communiqué de la ville de Saint-Paul: Afin de lutter contre la propagation du coronavirus, le gouvernement avait annoncé à la mi-mars diverses mesures qui se sont traduites, pour nombre d’entre elles, par la fermeture de plusieurs services municipaux. Dans le cadre de la continuité du service public obligatoire, la ville avait cependant maintenu certaines activités.

Avec l'annonce du déconfinement à partir de ce lundi 11 mai, depuis plusieurs jours les services travaillent sur un retour progressif à une situation normale avec un double objectifs : permettre à la population saint-pauloise de retrouver tous les services assurés par la ville tout en lui garantissant, ainsi qu'à ses agents qui seront de retour à leur poste, toute la sécurité sanitaire possible.

Les services ouverts



A partir du lundi 11mai aux horaires habituels:



- Accueil en mairie centrale ; Etat civil ; Passeport (sur rendez-vous) ; Police municipale ; Impôts et taxes ; Régie de recettes ; Marchés publics…

Pour les demandes de subvention, l’accueil se fera sur rendez-vous au 0262 70 28 85



- Ouverture progressive des services du Centre communal d’action sociale (CCAS) . En plus des activités essentielles maintenues lors de la période de confinement et la gestion des paniers fraîcheurs, le CCAS de Saint-Paul rétablit dès ce lundi son service d’accueil et remise des courriers aux domiciliés et uniquement sur rendez-vous, l’instruction des demandes d’aide sociale légales (ASL).





Dès le 18 mai, l’accueil physique du public sera assuré au CCAS et dans les points relais ainsi que l’instruction des demandes d’aides financières (sous réserve ouverture de la Trésorerie municipale) et prescriptions physiques de colis alimentaire.





Les accompagnements pour l’accès à l’épicerie sociale reprendront à partir du 24 mai. Le CCAS de Saint-Paul devrait retrouver l’ensemble de ses activités d’avant le confinement à partir du 2 juin. Pour joindre le CCAS, composer le 0262 45 76 45 ou le 0262 45 76 54. L’adresse mail : ccas@mairie-saintpaul.fr





- Dès la semaine prochaine, tous les marchés forains organisés par la commune seront ouverts au public selon les jours habituels. Compte tenu des mesures de distanciation à mettre en place, les marchés ne pourront accueillir tous les forains : Le positionnement des forains est revu (Etals plus espacés). Il leur est d’ailleurs demander de se pré-inscrire auprès de la direction économie au 0262 45 90 69.





- Comme annoncé par le ministre de l’Intérieur, les jardins et espaces publics pourront rouvrir, sauf dans les départements classés en zone rouge. Dès lundi, la Grotte des Premiers Français comme le Jardin des souvenirs seront à nouveau accessibles.



A partir du mercredi 13 mai





- Ouverture au public du Pôle Aménagement . Il est conseillé de prendre rendez-vous en précisant l’objet de la demande à : - Direction Economie : 02 620 45 90 69 ou ddel@mairie-saintpaul.fr

- Direction Aménagement : 02 62 34 28 16 ou amenagement@mairie-saintpaul.fr

- Guichet Unique de l'Habitat : 02 62 45 76 58 ou service.habitat@mairie-saintpaul.fr

- Service Foncier : 02 62 45 81 18 ou service.foncier@mairie-saintpaul.fr

- Service ADS : 02 62 45 81 09 ou urbanisme.ads@mairie-saintpaul.fr

A partir du lundi 18 mai



- Réouverture des mairies annexes et des Maisons de justice de Saint-Paul





Les services en attente



- Plage et centres nautiques : Suite à l’annonce du ministre de l’Intérieur, dès la semaine prochaine le maire sollicitera le préfet pour une réouverture des plages de l’Ouest et des centres nautiques. Une réunion de travail devra se tenir pour en fixer les modalités





Les services qui restent fermés



- Les écoles : Face à un protocole sanitaire impossible à mettre en œuvre pour garantir la sécurité sanitaire des enfants mais aussi du personnel scolaire, les écoles resteront fermées le 18 mai prochain et jusqu’à la prochaine rentrée.





Les inscriptions et réinscriptions scolaires peuvent toujours se faire jusqu’au 29 mai prochain par internet à l’adresse mail suivante : inscrip.scolaire@mairie-saintpaul.fr

A partir du lundi 18 mai, tous ceux qui n’ont pas pu inscrire leurs enfants par internet pourront se rendre au service des affaires scolaires pour les inscriptions.



- Equipements sportifs, culturels : L’ensemble des équipements sportifs clos, couverts ou non de la ville (gymnases, piscines, plateaux noirs, skate-parc, terrain de football, de tennis, boulodrome...restent fermés au public en attendant les nouvelles directives du gouvernement.



-Les équipements de proximité (Maison pour tous, salles polyvalentes…), les salles d’exposition restent également fermés



- Bibliothèques et médiathèques : Les bibliothèques et médiathèques ne seront pas ouvertes à partir de ce lundi 11 mai.





Cependant, les services travaillent à l'ouverture d'un drive, au plus tard le 25 mai prochain pour permettre d'effectuer les opérations de prêts/retours dans des conditions sanitaires optimales.



En attendant, il est demandé aux usagers de garder les documents empruntés. Les retards ne seront pas pénalisés.



La date et les modalités du drive seront indiquées dans un prochain communiqué qui sera publié sur le site internet et les réseaux sociaux de la ville et la page Facebook des médiathèques de Saint-Paul.



