Saint-Paul : La conduite de refoulement est réparée

La Créole informe ses usagers que les travaux de réparation sur la conduite de refoulement de Crève-Cœur sont terminés. Le réservoir qui dessert les secteurs de Bellemène, Bois Rouge, Crève-Cœur et partie haute de Plateau Caillou est actuellement en cours de remplissage.



Le retour à la normale de la distribution sur ces secteurs se fera de manière progressive à partir de cet après-midi.



Les débits de remplissage sont toutefois trop faibles pour le remplissage complet des réservoirs d’altitude supérieure qui desservent les secteurs de la route Hubert Delisle entre Guillaume et Villentroy. Ce remplissage ne pourra avoir lieu que durant la nuit de samedi à dimanche avec un retour à la normale progressif sur ces secteurs des hauts à partir de dimanche matin.



Concernant les secteurs de l’Eperon, St-Gilles-les-hauts, Bernica, La Saline et La Saline-les-hauts le retour à la normale sera également progressif à partir de ce matin. Toutefois, une fermeture de la distribution sur ces secteurs devra avoir lieu cet après-midi entre 13h et 17h pour remplir les réservoirs.



Nous invitons les Saint-Paulois à rester modérés dans leur consommation d’eau afin que le remplissage des réservoirs puissent se faire dans les meilleures conditions.



La Créole travaille au mieux pour rétablir la distribution d’eau sur tous ces secteurs dans les meilleurs délais.



La Créole remercie ses usagers pour leur compréhension.