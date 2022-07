Communiqué Saint-Paul : Jean-François Nativel déplore "12 mois de galère sur la route du littoral"

Dans un communiqué, Jean-François Nativel conseiller départemental 19e canton Saint-Paul et élu municipal/communautaire d’opposition de la commune fait part de ses interrogations quant au projet d’aménagement de la route du Cap La Houssaye. Par NP - Publié le Dimanche 24 Juillet 2022 à 13:26

Communiqué de Jean-François Nativel :



12 mois de galère sur la route du littoral de Saint-Paul On ne peut que se satisfaire du développement des mobilités douces telles que le vélo, mais le projet d’aménagement actuel de la route du Cap La Houssaye interroge. Un an de fermeture (minimum) annoncée dans le sens Nord-Sud laisse augurer de grosses difficultés de circulation l’après-midi pour tous ceux qui habitent sur la zone littorale de Saint-Paul, sans autre choix que d’aller gonfler le bazar au niveau de de Saint-Paul ville, mais aussi au niveau de l’échangeur de l’Éperon (à la sortie de la route des tamarins) dès la prochaine rentrée, créant une situation particulièrement accidentogène.



L’occasion de préciser que dans le cadre de mon mandat de conseiller départemental, je me suis attelé à faire avancer la déviation de l’Éperon, au niveau de la Route Départementale (RD) 10. Il s’agit d’un projet compliqué notamment sur le plan foncier et administratif, et qui du coup traîne depuis près de 20 ans. Il est devenu aujourd’hui crucial vu la saturation alarmante de la circulation dans ce secteur : déjà 14 800 véhicules/jour pour un axe calibré pour 12 000 véhicules/jour, et sachant que la circulation sera bien pire d’ici que cette déviation voit le jour, pas avant encore plusieurs années. Un projet important qui dépend du département, mais qui ne pourra pas se faire sans concertations et compromis avec les personnes impactées, ni sans une volonté plus affirmée de la part de la mairie de Saint-Paul et de l’État.



Pour revenir à la route du Cap La Houssaye, les usagers ont droit à des éclaircissements car 12 mois c’est très long pour 3 km de piste cyclable. Ont-ils prévu là aussi de construire une route sur la mer ? Il conviendrait d’engager une concertation, de trouver un compromis, à minima par exemple avec un sens unique le matin dans le sens Sud Nord et l’après-midi dans le sens Nord-Sud afin de tenir compte des flux de circulation !



On espère en tout cas qu’ils en profiteront pour réaliser quelques aménagements au niveau du parking du Cap La Houssaye devenu très fréquenté, et y installer enfin un arrêt de bus.



Par ailleurs, ces travaux donnent l’occasion d’aborder les problèmes des habitants du secteur de Boucan Canot n’ayant pas de voiture. À chaque fois que survient une fermeture totale de la route du Cap La Houssaye, comme cela a été le cas ces derniers jours du 18 au 22 juillet dernier, ils sont obligés de marcher jusqu’aux Aigrettes à 2 km de là pour prendre le bus, car leur arrêt n’est plus desservi. Les personnes âgées, celles avec des enfants ou encore celles qui ont des difficultés pour se déplacer mériteraient plus de considération de la part de la majorité de Saint-Paul/TCO/Région.

Pour des manifestations sportives ou culturelles, ils sont capables de mettre des navettes, mais à chaque fois qu’il y a des fermetures de cette route, aucune solution n’est proposée aux habitants non véhiculés de ce quartier. On espère que les élus au pouvoir vont être sensibles au sort des habitants du littoral, et que les différents services vont réagir et proposer rapidement une solution. Dans un contexte d’interdiction d’activités nautiques et de baignade depuis 10 ans -en dehors d’une piscine naturelle devenue un « bassin la pisse » après de luxueux travaux jamais rectifiés, ou de micro filets rarement ouverts- Boucan Canot reste l’une des plages les plus fréquentées, notamment par les jeunes sans autre moyen de transport que le bus. Là aussi, cette fermeture risque de poser un vrai problème qu’il conviendrait d’anticiper.



En attendant, ces problématiques illustrent une fois de plus l’état d’abandon dans lequel se trouve la zone de Boucan à la Saline les Bains, la soi-disant vitrine touristique de notre île, entre des voiries et façades en piteux état (Saint-Gilles), des esplanades jonchées de trous, des bacs à fleurs éventrés (Boucan), sans oublier les trottoirs complètement défoncés, même aux abords des écoles (Saline les Bains). Ce n’était pourtant pas les promesses d’amélioration du cadre de vie qui manquaient dans le programme des municipales d’Huguette Bello, et on ne parle pas non plus de sa promesse de sécurisation des activités nautiques par des filets sur nos plus belles plages telles que Boucan, et pour laquelle toujours rien n’a été fait… plus de deux ans après !