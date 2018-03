Saint-Paul : "Je ne veux pas retourner en prison, c’était dur"

Deux très jeunes majeurs, 18 ans chacun, étaient présentés ce mercredi matin au tribunal de Champ Fleuri dans le cadre de la comparution immédiate.



Les faits qui leur sont reprochés remontent au 9 janvier 2018. Ils devaient répondre des chefs d’inculpation de vol en réunion et extorsion sur un tiers. Le premier, G.M, est en récidive légale et sort de prison. Le second M.S, n’a pas de mention sur son casier, enfin au début d'audience…



La victime, K.B, un jeune apprenti coiffeur de 16 ans, était en pause avec un collègue lorsque deux individus se sont approchés d’eux pour demander une cigarette. Ils fument une cigarette tous les quatre et discutent tranquillement. Alors que le collègue et les deux inconnus s’en vont, K.B reste pour finir sa pause.



Soudainement, les deux gars reviennent et G.M demande de manière menaçante le portable de la victime alors que son compère M.S, qui le menace également, finit par lui voler sa sacoche. L'adolescent, complètement apeuré, appelle sa mère et ils se rendent immédiatement à la gendarmerie déposer plainte. Après enquête et recoupements d’informations sur diverses affaires en cours, les gendarmes et la police finissent conjointement par confondre les deux voleurs.



"On savait qu’il avait peur, que ce serait facile de lui voler ses affaires"



Invités à s’expliquer à la barre ce matin, ils reconnaissent entièrement les faits. G.M, ayant déjà des antécédents judiciaires, reconnaît : "on savait qu’il avait peur, que ce serait facile de lui voler ses affaires". Il explique avoir volé et revendu le portable pour 150€ "à quelqu’un que je ne connais pas" dit-il. Pour conclure, il se fend d’un "je ne veux pas retourner en prison, c’était dur".



M.S, beaucoup moins loquace, explique simplement : "j’ai revendu la sacoche pour 50€ et gardé les 10€ qui étaient dedans". Alors qu’il avait répondu par la négative lorsque la juge lui avait demandé confirmation de ses antécédents, la procureur se lève et lui demande : "Mr M, avez vous changé d’état cicil en 2017 ?". D’une voix fluette il répond "oui madame". Arrivé des Comores à La Réunion à l’âge de 4 ans chez sa tante, il a effectivement changé d’état civil à sa majorité. Et là, ce n’est plus la même musique, car cet ange est bien connu du tribunal des enfants pour des faits de vol. Ce à quoi il trouve judicieux de répondre "oui mais ça c’était quand j’étais mineur, ça ne compte pas !".



"Il a participé à un trafic de portable dans l’établissement"



Le parquet déclare : "il est inacceptable de raisonner comme ça. Penser que l’on puisse voler lorsque l'on en a envie". On apprend également, lors de la réquisition, que G.M n’a pas bénéficié de sa réduction de peine car il a participé à un trafic de portables dans l’établissement. Elle demande 10 mois de prison, la révocation des 2 mois de sursis et un mandat de dépôt. Pour M.N, idem, 10 mois de prison avec mandat de dépôt.



La defense trouve les réquisitions sévères en comparaison des faits qui sont reprochés. "je vous demande, si vous entrez en voie de condamnation, la clémence. Ne prononcez pas de prison ferme".



La juge, après délibération, déclare les deux prévenus coupables. G.M est condamné à 8 mois de prison dont 2 mois de sursis avec mise à l’épreuve pendant 2 ans, révocation des 2 mois de sursis qu’il avait au-dessus de la tête, soit au total 10 mois de prison avec mandat de dépôt ainsi que des obligations de trouver un travail ou un stage, d’indemniser la victime et l’interdiction d’entrer en contact avec son compère. De son coté, M.N écope de 6 mois de prison avec sursis et mise à l’épreuve de 2 ans et les mêmes obligations que son acolyte.