Saint-Paul : Il déverse ses déchets sur un terrain vague, il est vite retrouvé pour tout nettoyer

Après avoir découvert qu’un makot avait déversé des restes de chantiers sur un terrain vague, un commerçant saint-paulois a lancé une annonce sur les réseaux sociaux pour retrouver l’individu indélicat. Celui-ci a finalement été retrouvé et est venu nettoyer son oeuvre. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 27 Septembre 2022 à 18:12

C’est sur un ton humoristique qu'un chef d'entreprise a communiqué sur les réseaux sociaux pour retrouver la trace d'un makot. Mercredi dernier, il est 5h du matin lorsqu’un camion-benne vient déverser des morceaux de carrelage sur un terrain vague à Saint-Paul. Malheureusement pour lui, les vidéos de surveillance ont tout filmé.



Dimanche, s’apercevant du forfait, un patron d’entreprise proche de la scène de pollution s’est directement fendu d’un post sur Facebook pour retrouver le makot. Finalement, bien aidé par les réponses, le chef d'entreprise retrouve le pollueur. Après une manoeuvre pour lui bloquer la route, il parvient à l’obliger à venir nettoyer.



Il faudra une heure et deux allers-retours pour remettre les lieux en état. Manque de chance, la brigade de l’environnement de Saint-Paul est passée à ce moment-là. L’homme doit être convoqué prochainement.





Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur