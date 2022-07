A la Une . Saint-Paul : Il abandonne sa voiture pour échapper à un contrôle de gendarmerie

La gendarmerie dresse le bilan des contrôles routiers menés aux quatre coins de l'île ce week end. Par LG - Publié le Dimanche 31 Juillet 2022 à 18:29

Le vendredi 29 juillet dans l'après-midi, la brigade motorisée de Saint-Benoît, appuyée par la Brigade de Gendarmerie et la Police Municipale de Sainte Marie, a mené une opération de sécurité routière sur le ressort de cette commune. A l'occasion de ce service, 26, infractions ont été relevées, 2 permis retenus sur le champ pour des vitesses supérieures à 40 km/h et 6 immobilisations prononcées pour des infractions relatives aux nuisances et à la pollution.



Une infraction concerne les vitres avant de voiture sur-teintées. A ce propos il est rappelé que le taux de transmission de lumière visible des vitres avant ne doit pas être inférieur à 70 % et qu'en conséquence le conducteur doit être parfaitement visible depuis l'extérieur. Le non respect de ces dispositions est réprimé par une amende de 135 € et du retrait de 3 points sur le permis de conduire.

Dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 juillet, la brigade motorisée de Saint-Paul a procédé à un contrôle de zone en agglomération de cette même commune. Lors de ce service, 10 infractions ont été relevées à l'encontre d'automobilistes peu enclins à respecter le code de la route.



Une moto volée retrouvée deux mois après



Un conducteur ayant visiblement beaucoup de choses à se reprocher, a bifurqué dans une allée résidentielle juste avant le poste de contrôle. Il a "stationné" à la va-vite son véhicule avant de prendre la fuite à pied. Mal lui en a pris puisque sa voiture, entravant la circulation sur cette voie, a été enlevée puis mise en fourrière.



Quatre autres automobilistes contrôlés positifs aux stupéfiants ou à l'alcool ont également vu leur véhicule placés en fourrière pour une durée de 7 jours.



Au cours de la même nuit, la BMo de la Rivière Saint-Louis interceptait le conducteur d'un cyclomoteur qui circulait sans casque de protection et en sens interdit en agglomération de Saint-Louis. Le deux-roues était signalé volé depuis le 12 mai 2022. Le receleur devra répondre ultérieurement de ces faits devant la justice.