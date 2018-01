Saint-Paul : France Macé a 100 ans

France Macé a eu 100 ans ce lundi 1e janvier 2018. Pensionnaire de l’Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, (Ehpad du Centre Hospitalier Gabriel Martin), elle a reçu ce mardi 2 janvier la visite de Christian Clain, conseiller municipal de la Mairie de Saint-Paul.



Originaire de Saint-Gilles-les-Hauts, Madame Macé a eu neuf enfants et compte à ce jour 15 petits enfants. Des chiffres qu’elle avance avec une parfaite lucidité, le téléphone portable en bandoulière, auxquels elle additionne « Cinq ou six arrière-petits-enfants ».



Évoquant très justement « un moment exceptionnel », l’élu, porteur d’un bouquet et d’un cadeau de la Ville, a pris rendez-vous avec la nouvelle centenaire, pour ses 101 ans…