Saint-Paul : Exercice de haut vol pour les sapeurs-pompiers ce jeudi

Le rendez-vous était donné à 7h30 à la base Hélilagon ce jeudi 3 septembre. Au programme, un exercice d’hélitreuillage pour 62 sapeurs-pompiers du SDIS, dans le cadre de leur formation de 2 jours sur le protocole d’emploi de l’hélicoptère en opération.



Cette formation vise à enseigner aux participants les règles de sécurité à l’intérieur et aux abords d’un aéronef, et les exercer aux techniques de sauvetage dans un environnement particulier. Il est clair qu’à La Réunion, les agents du SDIS sont fréquemment amenés à porter secours dans des milieux difficiles d’accès aux véhicules : montagnes, falaises, mer, ravins, plans d’eau, forêts…



Dans un premier temps, les sapeurs-pompiers seront formés à la connaissance de l’aéronef (ses caractéristiques et ses risques), aux procédures d’urgence (consignes de sécurité, équipement, sécurisation) et à l’opération d’hélitreuillage.



Trois unités spécialisées mobilisées



Autre visée de cet exercice : créer une interaction entre les différentes unités spécialisées. En effet, sont présentes ce matin trois unités spécialisées du SDIS : le Groupe de Reconnaissance et d’Interventions en Milieu Périlleux (GRIMP), l’unité cynophile (maîtres-chiens) et l’unité nautique.



Dans la seconde partie de matinée, les sapeurs-pompiers participeront à une simulation d’hélitreuillage, avec descente d’hélicoptère au sol, technique d’accrochage du chien et du maître, et hélitreuillage en zone enclavée.