A la Une . Saint-Paul : En excès de vitesse, un jeune conducteur perd son permis et sa nouvelle Golf

11 opérations de lutte contre l'insécurité routière en ciblant les infractions graves génératrices d'accidents ont été menées ce week-end. Les militaires ont relevé 70 infractions et retiré 12 permis de conduire. 4 conducteurs en excès de vitesse ont également été interceptés. Par NP - Publié le Dimanche 12 Septembre 2021 à 18:44

Vendredi 10 septembre 2021, les motocyclistes de la B.Mo de Rivière-St-Louis ont déféré devant le parquet de St-Pierre, à l'issue de sa garde à vue, un automobiliste contrôlé alors qu'il avait conduit après avoir fait usage de produits stupéfiants et malgré une suspension administrative de son permis de conduire. Jugé en comparution immédiate, le tribunal l'a condamné à 08 mois de peine emprisonnement avec sursis, l’annulation de son permis de conduire et la confiscation de son véhicule.



Le samedi 11 septembre 2021 entre 21 heures 30 et 22 heures 00, les motocyclistes de la B.Mo SAINT-PAUL ont contrôlé sur la R.N 1, trois automobilistes qui circulaient à plus de 145 km/h alors que la vitesse était limitée à 110 km/h à cet endroit.



Un des conducteurs a vu son véhicule partir directement en fourrière administrative pour une durée de 7 jours et, son permis suspendu pour une durée de 06 mois. Titulaire d'un permis probatoire limitant sa vitesse à 100 km/h sur cet axe, il roulait à 179 km/h. Ce jeune automobiliste qui venait de prendre possession de son nouveau véhicule mercredi dernier, a été également verbalisé pour le non-respect du couvre-feu.





