Saint-Paul : Emmanuel Séraphin fait une revue d’armes de la police municipale

Emmanuel Séraphin fait une revue d'armes de la police municipale Emmanuel Séraphin a effectué une revue d'armes de la police municipale de Saint-Paul. L'occasion pour le nouveau maire de renforcer son lien avec les agents, mais également de leur présenter les changements à venir.

Le communiqué : Une revue d’armes, consacrée à la toute récente prise de fonction du Directeur de la Police municipale, se déroule ce mardi après-midi 26 octobre 2021 sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Saint-Paul. L’occasion, également, pour le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, de saluer et de mettre en lumière l’ensemble des agents de cette Police.



« Vos missions de prévention et de dissuasion sont capitales pour conforter le bien-vivre ensemble. La proximité est un enjeu majeur, à la fois pour la Municipalité de Saint-Paul et pour les effectifs de Police. L’ambition que nous portons est d’installer durablement une Police Municipale moderne et innovante », détaille le premier magistrat dans son discours prononcé face aux agents de la Police Municipale et devant les officiers des forces de Gendarmerie nationale.



Cette hyper proximité permet d’amener le service public au plus près des administrés, sur l’ensemble du territoire. Plusieurs opérations de Proximité Hyper Centre ont été déjà été menées dans le centre-ville de Saint-Paul, à Saint-Gilles-les-Bains et à la Saline-les-Bains.



Plusieurs projets d’envergure contribuent à moderniser le travail de la Police Municipale de Saint- Paul. La vidéo-protection se déploiera courant 2022. Un Centre de supervision urbain sera créé. C’est un chantier important avec 400 000 euros qui y seront consacrés.



Les moyens humains ont été renforcés de manière conséquente, avec le recrutement d’un directeur et la création de 8 postes de policiers. Cela représente une augmentation de 25% des effectifs. Le renouvellement des systèmes de radiocommunications est en cours. 30 000 euros serviront à la modernisation des équipements. L’acquisition de nouveaux véhicules est également en cours.

2022 sera marquée par l’ouverture d’un poste de Police Municipale dans les hauts. Le but est de rendre la police plus accessible et plus proche de la population. Saint-Paul, Ville moderne et innovante, lancera également un projet inédit à La Réunion. Une brigade mobile se déploiera en 2022. 90 000 euros seront consacrés à celle-ci.



La commune travaille sur la création d’une cellule de lutte contre les violences intra-familiales, en liaison étroite avec la Gendarmerie. L’objectif est d’accompagner au mieux les victimes en proposant un plan de formation ambitieux des agents sur différentes thématiques.

Un projet pour lutter contre le harcèlement scolaire se déploiera dans les 66 écoles du territoire. Un policier référent interviendra dans les établissements. C’est un dispositif pilote qui sera mis en place.



Enfin, la séance plénière du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance se tiendra le 2 décembre 2021. Un CLSPD relancé en décembre 2020, après trois ans de mise en sommeil. Plus aucune réunion de cette instance ne s’est tenue depuis 2017. Cet outil réunit l’ensemble des partenaires de la Ville de Saint-Paul.



Cette nouvelle dynamique en matière de sécurité et de proximité participe pleinement à l’amélioration du cadre de vie des Saint-Pauloises et des Saint-Paulois. Pour faire de Saint-Paul, une ville où il fait bon vivre.





