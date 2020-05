Communiqué Saint-Paul : Edie Sophie soutient Huguette Bello au second tour

Par Charlotte Molina - Publié le Mercredi 27 Mai 2020 à 21:19

Dans le cadre des prochaines élections municipales de Saint-Paul, 5ème sur la liste de Giovanny POIRE, j’appelle les colistiers et les Saint-Paulois à voter au second tour pour la liste conduite par Huguette BELLO.



Au regard de son programme notamment des mesures en faveur du personnel communal, compte tenu de sa personnalité et de son implication auprès des réunionnais, Huguette BELLO est la seule personne susceptible de développer la commune de Saint-Paul.



Edie SOPHIE





