A la Une . Saint-Paul : Deux proches du maire en garde à vue hier soir

Deux proches du maire Emmanuel Séraphin ont été placés hier soir en garde à vue dans le cadre de l’enquête sur une affaire de harcèlement au sein de la mairie de Saint-Paul, d'après nos confrères du JiR. Stéphane Guyon, 2e adjoint en charge du personnel et Mustapha Omarjee, directeur de cabinet, ont été entendus par les gendarmes de la section de recherche. Les militaires mènent les investigations sur l’ambiance délétère au sein de certains services de la ville. Par La rédaction - Publié le Jeudi 29 Juin 2023 à 16:50

Après la garde à vue de Valérie Picard, ex-DGS de Saint-Paul, en avril dernier, les gendarmes de la section de recherche poursuivent leurs investigations sur une possible situation de harcèlement professionnel à la direction des ressources humaines de la ville.



Également mis en cause dans les premiers témoignages recueillis par les militaires, Stéphane Guyon, 2e adjoint en charge du personnel, et Mustapha Omarjee, directeur de cabinet du maire, ont été entendus sous le régime de la garde à vue, révèlent nos confrères du JiR ce jeudi matin.



De nombreux départs en peu de temps



Les gendarmes doivent notamment établir si les nombreux départs observés au sein du service DRH sont effectivement dus à des conditions de travail exécrables. Une demi-douzaine de cadres ont ainsi été auditionnés depuis le début de l’enquête, en août 2022.



Stéphane Guyon et Mustapha Omarjee sont pointés du doigt comme ayant participé à l’installation d’un climat toxique, via des méthodes managériales qualifiées de “rudes”. Interrogé ce jeudi après-midi, l’adjoint botte en touche et confirme qu’il “ne fera pas de commentaire”.