Communiqué Saint-Paul: Des perturbations à prévoir sur la RN1 cette nuit

Le CRGT annonce que des travaux sur la RN1 dans la nuit du mardi 14 juin entraînera la fermeture de l’axe sud/nord. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 14 Juin 2022 à 09:15

Le communiqué :



Sur les RN1 à Saint Paul, pour permettre des travaux de signalisation temporaire, la circulation se fera en mode bidirectionnel sur les voies côté mer entre la Ravine de l’Étang et Cambaie la nuit du mardi 14 juin de 20h à 5h.



Par ailleurs, les bretelles de sortie de l’échangeur Savannah et Cambaie ainsi que la bretelle d’insertion de l’échangeur Savannah seront fermées dans le sens Sud/Nord.



