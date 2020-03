Société Saint-Paul: Des paniers fraîcheurs pour les familles en difficulté Afin d’aider les familles en difficultés dans le cadre de la lutte contre la progression du covid19, la ville de Saint-Paul a mis en place plusieurs mesures à travers son CCAS. L'une d'elle consiste à proposer des "paniers fraîcheur" à partir de lundi. D'autres actions sont aussi prévues et des numéros utiles fournis. Voici le communiqué de la ville de Saint-Paul:





Si l’accueil physique des usagers n’est plus assuré pour des mesures évidentes de prévention, une permanence téléphonique est organisée par les agents du CCAS et une équipe de travailleurs sociaux du lundi au jeudi de 8h à 15h et le vendredi de 8 h à 12h au 0262 45 76 45. Le service peut également être contacté par mail à .



Ainsi, dans le cadre de la redistribution des paniers fraîcheurs mis à disposition du CCAS par le Département et dont les livraisons démarreront dès ce lundi après-midi, les demandes pourront être enregistrées à ce premier numéro (donné plus haut) dès ce lundi matin et aussi au 0262 45 76 54. Il est à noter que des critères d’éligibilité aux paniers fraîcheurs ont été fixés. Ils sont destinés prioritairement aux personnes vulnérables (âgées, handicapées et isolées accompagnées par les référentes sociales du CCAS) et selon certaines conditions, aux autres personnes qui en feront la demande. Pour simplifier les démarches, dans chaque panier solidaire le CCAS de Saint-Paul glissera un exemplaire de l’attestation de déplacement dérogatoire.



Par ailleurs, la distribution des colis alimentaires est toujours assurée par le biais de la Croix Rouge ou la Banque alimentaire des Mascareignes (BAM). Les travailleurs sociaux du CCAS de Saint-Paul maintiennent le lien entre les associations distributrices et les usagers qui en font la demande.



Pour rappel, les colis alimentaires sont destinés principalement aux publics en grande précarité financière. Les bénéficiaires qui peuvent se déplacer sont orientés vers la Croix Rouge ou la BAM. Pour les autres (personnes âgées dépendantes, personnes handicapées, isolées), une livraison est assurée par le CCAS, ou ses partenaires associatifs.

Si l’activité a été maintenue dans les épiceries sociales, l’organisation des courses y a toutefois été modifiée afin de répondre aux mesures sanitaires. Au regard des mesures de confinement, l’accueil de jour à la Maison de l’amitié a également été réorganisé. Les bénévoles assurent la distribution de repas sous forme de barquettes. Ces repas sont destinés aux personnes sans domicile fixe inscrites dans le dispositif hébergement des SDF piloté par la DJSCS et l’Association CLEF.



Plus que jamais en cette période de crise sanitaire, les CCAS sont au coeur de l’urgence sociale. Ainsi, pour l’accompagnement et soutien aux familles endeuillées, des agents de la veille sociale du CCAS de Saint-Paul sont à l’écoute au 0692 91 16 35. Toutefois, en conformité avec les mesures de l’ARS, les veillées funéraires et inhumations, la livraison des colis funéraires sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.



De même, l’accueil du public étant suspendu, le CCAS ne peut plus assurer ses missions classiques d’accueil et de remise des courriers. Les demandes relevant de ce dispositif seront traitées principalement par voie téléphonique.

Tout en respectant les mesures barrières, les Aides à domicile du CCAS poursuivent leur mission auprès des personnes âgées, handicapées et isolées de la commune. A noter qu’une permanence administrative est mise en place afin de répondre aux questions des bénéficiaires et de leur famille au 0262 34 59 24. Par ailleurs, une cellule d’écoute constituée d’agents sociaux appelle régulièrement les personnes âgées, handicapées, isolées référencées dans le registre communal. Si de nouvelles personnes souhaitent être référencées dans ce registre, elles peuvent en faire la demande auprès de nos référents.



Enfin, les besoins des familles de Mafate ont été pris en compte aussi. Après un recensement des bénéficiaires répondant aux critères sociaux, 75 colis seront livrés en début de semaine dans les îlets saint-paulois de Marla, Roche-Plate, les Lataniers et les Orangers.



* Les numéros utiles du CCAS de Saint-Paul

Accueil – informations générales : 0262 45 76 45 ; Aide alimentaire d’urgence : 0262 45 76 54 ; Accompagnement des familles endeuillées, SDF : 0692 91 03 55 ; Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) : 0262 34 59 24



