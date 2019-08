Saint-Paul: Blessé par un flash ball, son agresseur devant le tribunal

Placé en garde à vue, après avoir déclaré qu’il s’était débarrassé de l’arme, il finissait par la remettre aux enquêteurs et reconnaître les faits. Au cours de ses différentes auditions, il reconnaissait être l’auteur du tir.



Le substitut de permanence prescrivait la destruction administrative de l’arme et convoquait le mis en cause devant le tribunal correctionnel pour y répondre de ses actes .

Début août, une plainte était déposée à l’encontre d’un individu qui venait de faire usage d’un flash-ball en tirant dans l’abdomen d'un homme. Dès lors, l’enquête était confiée aux enquêteurs de la B.S.U. de la C.S.P. du Port. Après identification de l’individu par les enquêteurs du service, celui-ci était interpellé le 20 août 2019 sur la commune de Saint-Paul alors qu’il regagnait le domicile de sa compagne, rapporte la police nationale de La Réunion sur sa page Facebook.