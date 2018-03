Culture Saint-Paul : Bazart, la braderie de l'art BaZart 2010 se déroule pendant la « Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) » sur le site d'Expobat à Saint-Paul. C’est l’occasion de valoriser des talents artistiques tout en sensibilisant le public au recyclage et à la réduction de nos déchets. Pour cette première édition, les 30 artistes sélectionnés à partir des dossiers d’inscription, ont à leur disposition un espace de création.

Vaste atelier temporaire, c’est un lieu de rencontres entre créateurs d’origines et d’horizons différents (artistes confirmés ou créateurs d’un jour, artisans inspirés ou bricoleurs de génie). Cette performance originale permet également au public d’assister à la conception des créations, facilitant ainsi l’échange avec les artistes.



Un lieu de démocratisation de l’art



Par l’acquisition d’œuvres à des prix raisonnables (de 1 à 250 euros maximum), BaZart permet de placer l’acquisition d’objets artistiques à portée de tous. Les réalisations in situ favorisent l’échange avec les artistes, permettant ainsi de désacraliser et « désélitiser » l’acte de création en le rendant visible, compréhensible et accessible.



Un lieu de sensibilisation au développement durable et à l’environnement



Il s’agit avant tout d’amener le public à porter un autre regard sur les déchets et matériaux, et donc de susciter la réflexion et la prise de parole sur les modes de consommation tout en étant sensibilisé au développement durable, tri sélectif, etc.



Une manifestation festive, familiale et éducative



Dans une atmosphère particulière, bruits, odeurs et couleurs se mélangent durant tout un week-end, dans une mixité artistique et culturelle si chère à notre île. Dans ce joyeux capharnaüm surréaliste, les objets et matières retrouvent une nouvelle vie et de nouveaux propriétaires. Aux côtés de AIR, d’autres associations et organisations œuvrant au respect de l’environnement, tiendront des stands expliquant leur action (Ademe, TCO, L’Armoir…), participant ainsi à une diffusion plus large de l’information et des actions liées au développement durable. L’accueil du public étant l’un des éléments essentiels à la réussite d’une manifestation, de nombreux partenaires seront présents sur le site afin d’assurer restauration, coin convivial et ambiance musicale.



Samedi 20 novembre



9h00-10h00 Accueil des artistes et attribution des espaces.

10h00-11h00 Distribution des objets et matériaux par ordre d’arrivée.

11h00 Fin de la distribution

11h30 Déjeuner suivi du briefing.

14h00 Ouverture des portes au public.

23h00 Fermeture des portes au public.

23h00-9h00 Les artistes continuent à œuvrer…



Dimanche 21 novembre



5h30-8h00 Nettoyage du site et petit déjeuner des artistes.

9h00-12h00 Ouverture au public.

12h30 Déjeuner, débriefing, comptes.

14h00 Clôture de la manifestation. Lu 1649 fois





Dans la même rubrique : < > Galigalang, l'écho des femmes de l'océan Indien à voir ce vendredi [VIDEO] Manu Kdé offre une chanson pour la fête des grand-mères