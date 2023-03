Saint-Paul : Alon pass’ manette

Fans de jeux vidéo? On vous donne rendez-vous ce samedi 4 mars à la médiathèque Leconte-de-Lisle pour une journée consacrée aux jeux vidéo les plus populaires ! Tekken 7, Fifa 23… Deux tournois vous seront même proposés : Mario Kart sur Nintendo Switch et Fifa 23 sur PS5 ! Cet événement gratuit est organisé en partenariat avec l’association la bande organisée. Pour s’inscrire, rendez-vous sur la plage Facebook La Bande Organisée