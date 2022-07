A la Une . Saint-Paul : "Adieu à notre doyenne de Mafate, Marie Andréa Atache"

Dans un communiqué, la municipalité de Saint-Paul et son maire, Emmanuel Séraphin rend hommage à la doyen disparue de Mafate. Par NP - Publié le Dimanche 24 Juillet 2022 à 16:05

Communiqué du maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin :



C’est avec une profonde tristesse que j’exprime, au côté des élus du Conseil Municipal de Saint-Paul, mes sincères condoléances à la famille de Madame Marie Andréa Atache née Louise Marie Andréa. Notre doyenne de Mafate, résidait à l’îlet des Orangers, ce personnage emblématique du cirque, nous a quitté, ce samedi 23 juillet 2022, à l’âge de 92 ans? De part sa générosité, sa force, son courage, elle n’a de cesse voulu partager la vie d’antan des habitants des hauts, de sa petite vie familiale avec ses enfants, petits enfants et arrière-petits-enfants.

Petite dame au grand cœur, elle est le symbole même d’une époque “misère” qu’elle contait à chaque visiteur.



Je retiendrai toujours son accueil plus que chaleureux, autour d’un bon café grillé, et de la prestance d’une gramoune au regard à la fois rempli de douceur, de dureté et de fierté.



Que sa perte ne soit pas une page de l’histoire de Mafate oubliée mais une mémoire vive que l’on fera perdurer.

Saint-Paul, fière de son patrimoine historique, souligne son attachement aux valeurs partagées par Marie Andréa Atache que nous nous y attacherons à transmettre aux générations futures.