A la Une .. Saint-Paul : 5 km de bouchons vers le Sud

Des difficultés de circulation sont ressenties dans l'Ouest entre La Possession et Saint-Paul depuis ce matin. Il est recommandé aux usagers de différer leur départ. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 15 Octobre 2020 à 09:57 | Lu 1812 fois

Suite aux opérations menées hier soir sur le secteur, des travaux de réparation d'une tranchée ont été menés sur la RN1 entre La Possession et Le Port en direction du Sud. La voie de droite a été neutralisé sur un petit tronçon.



5 kilomètres de bouchons se sont formés entre l'échangeur de La Possession et la sortie de la rivière des galets.



Mais les embouteillages se sont au fur et à mesure déplacés et ont atteint Saint-Paul. La circulation est globalement difficile dans l'Ouest ce jeudi.