A la Une . Saint-Paul : 250 repas distribués par la Karavane du Ker

"La solidarité pour lutter contre la précarité !"est leur leitmotiv. La Karavane du Ker a posé ses valises ce samedi à Saint-Paul. 250 repas et des kits d’hygiene ont été distribués à des personnes en grande difficulté. A l’approche de l’hiver, des couvertures ont également été données. Une action conjointe de Solidarité Insaniyat, Educanoo, Volontaires d'Entraide Musulmane Dionysiens, le Centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Paul et le Lions Club de Saint-Paul Tour des Roches. Par NP - Publié le Dimanche 16 Avril 2023 à 06:48

Le communiqué :



Lutte contre la précarité La Karavane du Ker poursuit sa tournée sociale et fait escale à Saint-Paul. La solidarité pour lutter contre la précarité ! C’est dans cette optique que plusieurs associations de l’île se sont regroupées pour mettre en place l’opération "La Karavane du Ker – Un repas pour tous".



Pour la prochaine escale, Solidarité Insaniyat, Educanoo, Volontaires d'Entraide Musulmane Dionysiens, le Centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Paul et le Lions Club de Saint-Paul Tour des Roches ont uni forces et ressources pour venir en aide aux personnes en grande difficulté de Saint-Paul, plus précisément dans les quartiers de Saint-Gilles et la Saline les Bains, le samedi 15 avril 2023.



Au programme de cette journée solidaire, 250 repas, une centaine de kits d’hygiène et une cinquantaine de couvertures polaires ont été distribués. Les personnes vivant dans la précarité la plus absolue, notamment les sans-abris, n’ont pas souvent la possibilité de manger un bon repas chaud et la saison hivernale approchant n’arrange pas les choses pour ces personnes.



Solidarité Insaniyat est née d’une ambition : venir en aide aux personnes dans le besoin et leur apporter du réconfort. Depuis 2021, nous nous associons avec plusieurs associations de l’île dans cette même optique, mais aussi pour toucher davantage de bénéficiaires et leur permettre de bénéficier de plus d’aides. Pour cette escale, par exemple, le partenariat établi avec le CCAS de SaintPaul nous a permis de mieux cibler les personnes en difficultés.



"Solidarité Insaniyat et VEMD ont acheté les repas, le CCAS saint-paulois a fourni les kits d’hygiène alors que l’association Educanoo s’est chargée du transport. Le Lions Club Saint-Paul Tour des Roches a, lui, offert les couvertures polaires pour les sans-abris. Cette action solidaire vient non seulement démontrer notre efficacité collective mais aussi que l’union fait la force. Nous souhaitons remercier tous ceux qui nous soutiennent dans cette démarche, dont les bénévoles sur le terrain", explique Youssuf Alibhaye, secrétaire permanent du fonds de dotation.



La Karavane du Ker en quelques mots



La caravane du cœur, c’est le nom de l’opération lancée par le fonds de dotation Solidarité Insaniyat et l’association Educanoo depuis mai 2021 pour venir en aide aux personnes en difficultés sans aucune distinction de religion, d’ethnie, etc. Insaniyat et ses partenaires, notamment les associations Educanoo et Volontaires d'Entraide Musulmane Dionysiens (VEMD), ainsi que les CCAS distribuent près de 250 repas à traversl’île tous les deux derniers samedis du mois. L'objectif visé, c’est en premier lieu, celui d'apporter du réconfort aux personnes démunies notamment les sans-abris, mais aussi de pérenniser cette action. Les repas sont préparés par un restaurateur de la ville du Port. Au menu, du poulet et quelques barquettes végétariennes, entre autres.