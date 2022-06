Faits-divers Saint-Paul : 25 kg de zamal interceptés à destination de l'île Maurice

Deux hommes comparaissaient ce mercredi pour des faits de transport et de détention de stupéfiants. En l'espèce, du zamal. Ils admettent avoir accepté de transporter une grande quantité en échange de plusieurs centaines d'euros chacun. Selon eux, le zamal était destiné à l'export à destination de l'île Maurice. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 1 Juin 2022 à 15:41

15 kg de zamal saisis à Saint-Paul: Le scénario de cette grosse prise

Pour la PM, c'est le jackpot : ils transportaient pas moins de 25 kg de zamal dans des sacs poubelles. Nous n'en saurons pas plus pour le moment car ils ont demandé un délai lors de l'audience de comparution immédiate de ce mercredi afin de mieux préparer leur défense.



Sans surprise, la procureure demande et obtient leur maintien en détention provisoire eu égard à leur casier judiciaire faisant état respectivement de 11 et 6 mentions mais également compte tenu du fait que cette drogue était destinée à l'île Maurice selon les auteurs. L'audience est renvoyée au 6 juillet. Le destin est fait de hasard et souvent, il fait bien les choses mais cela dépend pour qui... Deux hommes de 38 et 33 ans se trouvaient dans un véhicule à l'arrêt lorsqu'ils sont contrôlés par la police municipale de Saint-Paul le 27 mai dernier vers 21 heures.Pour la PM, c'est le jackpot : ils transportaient pas moins de 25 kg de zamal dans des sacs poubelles. Nous n'en saurons pas plus pour le moment car ils ont demandé un délai lors de l'audience de comparution immédiate de ce mercredi afin de mieux préparer leur défense.Sans surprise, la procureure demande et obtient leur maintien en détention provisoire eu égard à leur casier judiciaire faisant état respectivement de 11 et 6 mentions mais également compte tenu du fait que cette drogue était destinée à l'île Maurice selon les auteurs. L'audience est renvoyée au 6 juillet.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur