A la Une . Saint-Paul : 20 infractions constatées dimanche soir

Pas de répit dans la lutte contre les infractions et les conduites addictives génératrices d'accident sur la route. Dimanche soir, une opération a été menée par les gendarmes à St-Paul. Par NP - Publié le Lundi 26 Juin 2023 à 07:57

Dimanche 25 juin 2023 de 21h30 à 00h30, les motocyclistes de la brigade mobile de Saint-Paul et de la Rivière-Saint-Louis, appuyés par les personnels de la réserve opérationnelle ont réalisé des contrôles des flux ayant pour objectif la recherche des conduites addictives, dans l’agglomération Saint-Pauloise.



Au cours de cette opération, 20 infractions ont été constatées dont 6 conduites sous l’empire d’un état alcoolique, 1 conduite sous l’emprise de stupéfiants, 1 défaut de permis de conduire, 2 défauts d’assurance et 10 infractions concernant les équipements de sécurité.



4 automobilistes ont fait l'objet d'une rétention immédiate de leur permis de conduire et 5 véhicules ont été placés en fourrière.