Saint-Paul : 1 million d’euros donné aux habitants pour développer leur quartier

La mairie de Saint-Paul va lancer la campagne pour la mise en place des Conseils des habitants. Les sept bassins de vie de la commune seront représentés par un conseil composé d’habitants tirés aux sorts. Ces derniers pourront choisir eux-mêmes les besoins de leur quartier et auront un budget pour cela. Emmanuel Séraphin a également évoqué d’autres thèmes du conseil municipal de ce jeudi comme le projet de la future mairie sur l’actuel terrain de l’ancien hôpital Gabriel Martin. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 6 Octobre 2021 à 17:28

Quand on est élu, il faut savoir prendre de la hauteur tout en restant proche des besoins de la population. Emmanuel Séraphin va faire d’une pierre deux coups ce jeudi. Concernant l’altitude, le maire de Saint-Paul a décidé de délocaliser pour la toute première fois le conseil municipal dans les hauts, au gymnase du Guillaume. Un choix qui nécessairement rapproche des habitants des quartiers, dont certains vont pouvoir découvrir ce moment crucial de la vie de la cité.



Mais ce qui va surtout rapprocher la municipalité de ses administrés est l’un des 38 points à l’ordre du jour. Les élus vont voter la mise en place des Conseils des habitants pour chacun des 7 bassins de vie que compte la commune, dont Mafate.



"C’est un engagement fort pour la municipalité. Ces Conseils des habitants sont imposés aux collectivités de plus de 80 000 habitants. Mais c’était surtout une promesse de campagne que nous respectons. Car mettre les habitants dans le cercle des décisions, c’est dans la logique de la commune", explique le maire de Saint-Paul.



Des budgets participatifs



Chaque conseil aura 30 membres au maximum qui seront tirés au sort. La parité devra être respectée et un président du conseil sera désigné chaque année. À chaque fois, des élus seront présents, mais ne pourront pas prendre part aux votes. Les membres bénéficieront d’une formation pour ce rôle, mais également pour leur présenter le fonctionnement de la municipalité.



Ces Conseils des habitants pourront s’exprimer sur leur cadre de vie et réaliser les investissements qu’ils désirent. La commune prévoit une enveloppe de 1 million d’euros jusqu’à la fin du mandat en 2026. "On connaît la démocratie participative, là c’est le budget participatif. C’est un engagement de mandat attendu par les citoyens", déclare Emmanuel Séraphin.



Après chaque décision, la mairie étudiera la faisabilité du projet. Une fois celui-ci validé, les membres du Conseil des habitants pourront voir aux premières loges comment un projet municipal se met en place. "C’était une demande forte au moment des Gilets jaunes de savoir ce qui se passe dans la mairie. Là, les habitants vont pouvoir découvrir comment un projet se met en place. Des études préalables à la pose de la première pierre", souligne le maire. Une fois la décision votée par le conseil municipal, la campagne de promotion débutera.



Le foncier de la nouvelle mairie



Parmi les sujets qu’il voulait évoquer ce jeudi, Emmanuel Séraphin est revenu sur le projet de la nouvelle mairie. La municipalité a dû pour cela trouver un accord avec le CHOR, à qui l’ancienne majorité avait laissé le destin du terrain où se situait l’ancien hôpital Gabriel Martin. Le centre hospitalier avait déjà engagé une entreprise pour les travaux, générant une situation complexe.



Tous les acteurs se sont mis autour de la table et un accord a été trouvé. "Avoir préempté le terrain ou tenté de casser un accord signé en bonne et due forme, cela aurait exposé la collectivité à de lourds dédommagements", a prévenu le maire.



Sur la nécessité de cette nouvelle mairie, Emmanuel Séraphin a expliqué sa position. "À Saint-Paul, il n’y a pas une mairie, il y a un Hôtel de Ville et des services étalés un peu partout. Le bâtiment actuel n’est plus adapté et il nous faut optimiser les services."



Réduire la fracture numérique



L’un des points à l’ordre du jour du conseil municipal porte sur la mise en place des conseillers numériques. Cinq agents seront formés pour aider les habitants dans les démarches numériques. Ils devront tenir des ateliers informatiques itinérants.



Ces cinq agents seront déployés dans différents secteurs afin d’être proches des 7 bassins de vie. "Il s’agit de lutter contre l’exclusion numérique. Ce sont des outils permettant de réduire la fracture numérique. Ce sera le cas pour aider les habitants en difficulté avec l’informatique de pouvoir régler leurs impôts. Cela permet aux citoyens d’avoir un accès à l’ensemble des services publics", souligne-t-il.



Le Pass culture



Le dernier point que le maire a voulu évoquer concerne le Pass Culture que la commune va mettre en place au travers de son offre culturelle. "C’est notre soutien à la culture. Saint-Paul est une ville d’art et d’histoire. La culture est dans son ADN. Notre adhésion au Pass culture montre cet intérêt", précise-t-il.



Gaëtan Dumuids