Saint-Nazaire : Elle apprend qu’elle est mariée à un inconnu depuis 13 ans

Elle raconte à L’Echo de la presqu’île Guerandaise et de Saint-Nazaire que tout est parti des démarches pour refaire sa carte d’identité qu’elle avait perdue et celle de son fils. Après plusieurs semaines d’attente, elle contacte la mairie et on lui demande dans un premier temps si elle souhaite inscrire veuve ou épouse derrière son nom. Elle précise qu’elle ne l’était pas et qu'elle n’avait jamais été mariée.



"On m’a dit qu’on reviendrait vers moi", raconte Barbara. Ce n’est que trois semaines plus tard qu’elle a un retour de la mairie et elle tombe des nues. "On me redemande si je souhaite la mention veuve ou épouse. C’est là que j’apprends l’existence de la mention marginale inscrite sur mon acte de naissance."



Pour régler le problème, on lui demande un mail certifiant sur l’honneur qu’elle n’est pas mariée. Elle s’est opposée à cette demande . "Je ne vois pas pourquoi je devrais écrire une attestation sur l’honneur alors que ce n’est pas moi qui ai fait d’erreur !", exprime-t-elle.

C’est qu’alors que Barbara décide d’aller voir de visu à la mairie et découvre que le nom de son "soi-disant époux" et la date de son mariage qui se serait déroulé à Guerande en février 2009.



Pour mieux comprendre ce qui a pu se passer, la mère de famille décide de mener sa petite enquête et de retrouver son faux mari à partir de son nom et prénom. Après quelques recherches sur internet, elle trouve la trace de ce dernier dans une commune des Pyrénées-Orientales.



"J’ai fini par l’avoir au téléphone samedi 5 novembre. Il ne m’a pas trop prise au sérieux et m’a répondu qu’il avait tous ses papiers en ordre. Il a finalement accepté d’appeler la mairie. L’État civil lui aurait indiqué que cette erreur n’a aucune conséquence pour lui, mais elle doit bien en avoir pour sa femme avec qui il s’est marié ce 14 février 2009", relate-t-elle.



Barbara se dit toujours étonnée d’une telle erreur. "Je ne partage ni le prénom ni le nom de son épouse. Nous sommes juste nées la même année, à un jour d’écart, dans la même ville !", avance-t-elle dans L’Écho de la presqu’île Guerandaise et de Saint Nazaire

Pour le moment, en attendant les démarches, de sa carte d’identité, Barbara, confrontée à des problèmes de santé, est aussi bloquée pour changer de mutuelle. "Dès qu’on aura reçu la lettre, l’erreur sera vite corrigée", promet Eric Thill-Aubert, le responsable du service population de la Ville de Saint-Nazaire.



D’ailleurs, le responsable indique qu’en 2021, la Ville de Saint-Nazaire a reçu 174 demandes de rectifications sur les 6400 mentions traitées. "Malgré l’informatisation des documents, il y aura toujours des erreurs", soutient-il, avant de poursuivre, "en 2022 on est à peu près sur le même ratio, cela va de l’erreur de mention à la simple coquille".